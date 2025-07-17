https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029606765.html

Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА на Краснолиманском участке

Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА на Краснолиманском участке - РИА Новости, 17.07.2025

Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА на Краснолиманском участке

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на краснолиманском участке... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:30:00+03:00

2025-07-17T05:30:00+03:00

2025-07-17T05:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

т-90м

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Экипажи современных танков Т-90М "Прорыв" в зоне проведения специальной военной операции, используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня и по координатам, полученным с помощью БПЛА, уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады ГСМ и боеприпасов, живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя нашим подразделениям продвигаться вглубь обороны ВСУ. Танкисты в этот раз огнем с закрытой огневой позиции уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, т-90м