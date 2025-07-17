Танкисты уничтожили пункт управления БПЛА на Краснолиманском участке
Экипажи танков Т-90М Прорыв уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на краснолиманском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Экипажи современных танков Т-90М "Прорыв" в зоне проведения специальной военной операции, используя рельеф местности, выдвигаются на рубеж открытия огня и по координатам, полученным с помощью БПЛА, уничтожают выявленные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады ГСМ и боеприпасов, живую силу противника на переднем крае, а также подавляют его огневые точки, позволяя нашим подразделениям продвигаться вглубь обороны ВСУ. Танкисты в этот раз огнем с закрытой огневой позиции уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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