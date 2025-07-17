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Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ
Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ
Операторы ударных БПЛА тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:28:00+03:00
2025-07-17T05:28:00+03:00
2025-07-17T05:28:00+03:00
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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Рано утром, в сумерках, расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ, следовавших на бронемашине по дороге к своим передовым позициям вблизи границы. Сведения о противнике немедленно были переданы расчету ударного беспилотника, управляемого по оптоволоконным проводам, который в кратчайшее время обнаружил и уничтожил его, тем самым сорвав ротацию на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в дальнейшем точными попаданиями было выведено из строя и уничтожено замаскированное в лесопосадке орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ
Тульские десантники уничтожили бронемашину и полевое орудие ВСУ