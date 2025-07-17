https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029606610.html

Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ

Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025

Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ

Операторы ударных БПЛА тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:28:00+03:00

2025-07-17T05:28:00+03:00

2025-07-17T05:28:00+03:00

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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Рано утром, в сумерках, расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ, следовавших на бронемашине по дороге к своим передовым позициям вблизи границы. Сведения о противнике немедленно были переданы расчету ударного беспилотника, управляемого по оптоволоконным проводам, который в кратчайшее время обнаружил и уничтожил его, тем самым сорвав ротацию на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в дальнейшем точными попаданиями было выведено из строя и уничтожено замаскированное в лесопосадке орудие полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины