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Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
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Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ
Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ
Операторы ударных БПЛА тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:28:00+03:00
2025-07-17T05:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Рано утром, в сумерках, расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ, следовавших на бронемашине по дороге к своим передовым позициям вблизи границы. Сведения о противнике немедленно были переданы расчету ударного беспилотника, управляемого по оптоволоконным проводам, который в кратчайшее время обнаружил и уничтожил его, тем самым сорвав ротацию на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в дальнейшем точными попаданиями было выведено из строя и уничтожено замаскированное в лесопосадке орудие полевой артиллерии.
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безопасность, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Тульские десантники уничтожили бронемашину ВСУ

Тульские десантники уничтожили бронемашину и полевое орудие ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА тульских десантников уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"Рано утром, в сумерках, расчет разведывательного беспилотника обнаружил военнослужащих ВСУ, следовавших на бронемашине по дороге к своим передовым позициям вблизи границы. Сведения о противнике немедленно были переданы расчету ударного беспилотника, управляемого по оптоволоконным проводам, который в кратчайшее время обнаружил и уничтожил его, тем самым сорвав ротацию на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в дальнейшем точными попаданиями было выведено из строя и уничтожено замаскированное в лесопосадке орудие полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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