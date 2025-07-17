https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029606276.html

Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО

Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО - РИА Новости, 17.07.2025

Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО

Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:26:00+03:00

2025-07-17T05:26:00+03:00

2025-07-17T05:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил ДРГ противника в зоне проведения СВО. В ходе боевой работы по сопровождению гуманитарных грузов для мирных жителей освобожденных населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" неоднократно срывал планы преступного киевского режима по срыву доставки продовольствия и средств первой необходимости по участкам железнодорожных путей", - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе СВО военными железнодорожниками и экипажем специального бронепоезда группировки восстановлены сотни километров железнодорожных путей и более 10 железнодорожных мостов на территории ДНР и ЛНР. Военнослужащими очищено свыше 3-х тысяч километров путей и узловых станций от неразорвавшихся взрывоопасных предметов, представляющих угрозу для мирного населения. Специальный бронепоезд "Енисей" оснащен зенитными установками, крупнокалиберными пулемётами "Утёс", автоматическими гранатомётами АГС-17 "Пламя", средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами беспилотной авиации, привлекаемых для воздушной разведки.

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)