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Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:26 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029606276.html
Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО
Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО - РИА Новости, 17.07.2025
Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО
Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:26:00+03:00
2025-07-17T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил ДРГ противника в зоне проведения СВО. В ходе боевой работы по сопровождению гуманитарных грузов для мирных жителей освобожденных населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" неоднократно срывал планы преступного киевского режима по срыву доставки продовольствия и средств первой необходимости по участкам железнодорожных путей", - сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе СВО военными железнодорожниками и экипажем специального бронепоезда группировки восстановлены сотни километров железнодорожных путей и более 10 железнодорожных мостов на территории ДНР и ЛНР. Военнослужащими очищено свыше 3-х тысяч километров путей и узловых станций от неразорвавшихся взрывоопасных предметов, представляющих угрозу для мирного населения. Специальный бронепоезд "Енисей" оснащен зенитными установками, крупнокалиберными пулемётами "Утёс", автоматическими гранатомётами АГС-17 "Пламя", средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами беспилотной авиации, привлекаемых для воздушной разведки.
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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60
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО

Экипаж бронепоезда Енисей группы Центр уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил ДРГ противника в зоне проведения СВО. В ходе боевой работы по сопровождению гуманитарных грузов для мирных жителей освобожденных населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" неоднократно срывал планы преступного киевского режима по срыву доставки продовольствия и средств первой необходимости по участкам железнодорожных путей", - сообщили в Минобороны РФ.
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В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе СВО военными железнодорожниками и экипажем специального бронепоезда группировки восстановлены сотни километров железнодорожных путей и более 10 железнодорожных мостов на территории ДНР и ЛНР. Военнослужащими очищено свыше 3-х тысяч километров путей и узловых станций от неразорвавшихся взрывоопасных предметов, представляющих угрозу для мирного населения.
Специальный бронепоезд "Енисей" оснащен зенитными установками, крупнокалиберными пулемётами "Утёс", автоматическими гранатомётами АГС-17 "Пламя", средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами беспилотной авиации, привлекаемых для воздушной разведки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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