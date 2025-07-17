Экипаж бронепоезда "Енисей" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО
Экипаж бронепоезда Енисей группы Центр уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил украинскую ДРГ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" уничтожил ДРГ противника в зоне проведения СВО. В ходе боевой работы по сопровождению гуманитарных грузов для мирных жителей освобожденных населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, экипаж специального бронепоезда "Енисей" группировки войск "Центр" неоднократно срывал планы преступного киевского режима по срыву доставки продовольствия и средств первой необходимости по участкам железнодорожных путей", - сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе СВО военными железнодорожниками и экипажем специального бронепоезда группировки восстановлены сотни километров железнодорожных путей и более 10 железнодорожных мостов на территории ДНР и ЛНР. Военнослужащими очищено свыше 3-х тысяч километров путей и узловых станций от неразорвавшихся взрывоопасных предметов, представляющих угрозу для мирного населения.
Специальный бронепоезд "Енисей" оснащен зенитными установками, крупнокалиберными пулемётами "Утёс", автоматическими гранатомётами АГС-17 "Пламя", средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами беспилотной авиации, привлекаемых для воздушной разведки.
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