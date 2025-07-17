ВСУ бросили на убой штурмовую группу у села Меловое под Харьковом
ВСУ понесли большие потери в самоубийственном штурме у Мелового под Купянском
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, фактически бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области, в результате ВСУ понесли большие потери, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Сырский приказал любой ценой выбить северян (группировка войск "Север" - ред.) из небольшого села Меловое на севере Купянского района Харьковской области. Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя силовых структур, разведка вскрыла выдвижение украинских военных, после чего их движение было блокировано, и им предложили сдаться в плен. Солдаты ВСУ все равно пошли в атаку и понесли большие потери, отметил собеседник агентства.
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