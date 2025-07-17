https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029603000.html

ВСУ бросили на убой штурмовую группу у села Меловое под Харьковом

ВСУ бросили на убой штурмовую группу у села Меловое под Харьковом - РИА Новости, 17.07.2025

ВСУ бросили на убой штурмовую группу у села Меловое под Харьковом

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, фактически бросил на убой штурмовую группу у села... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:20:00+03:00

2025-07-17T04:20:00+03:00

2025-07-17T04:20:00+03:00

в мире

харьковская область

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям, фактически бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области, в результате ВСУ понесли большие потери, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Сырский приказал любой ценой выбить северян (группировка войск "Север" - ред.) из небольшого села Меловое на севере Купянского района Харьковской области. Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады", - сказал собеседник агентства. По словам представителя силовых структур, разведка вскрыла выдвижение украинских военных, после чего их движение было блокировано, и им предложили сдаться в плен. Солдаты ВСУ все равно пошли в атаку и понесли большие потери, отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, александр сырский, вооруженные силы украины