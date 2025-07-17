https://ria.ru/20250717/sotrudnichestvo-2029659495.html

В МИД КНР заявили о продвижении сотрудничества с Россией и Индией

В МИД КНР заявили о продвижении сотрудничества с Россией и Индией - РИА Новости, 17.07.2025

В МИД КНР заявили о продвижении сотрудничества с Россией и Индией

Китай готов поддерживать взаимодействие с РФ и Индией для продвижения трехстороннего сотрудничества, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:13:00+03:00

2025-07-17T12:13:00+03:00

2025-07-17T12:13:00+03:00

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Китай готов поддерживать взаимодействие с РФ и Индией для продвижения трехстороннего сотрудничества, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В четверг газета "Известия" опубликовала заявление министра иностранных дел РФ Андрея Руденко, что Россия ведет переговоры с Индией и Китаем о возобновлении работы в формате РИК (Россия-Индия-Китай). По его словам, Москва ожидает, что страны согласятся возобновить работу в рамках РИК, когда отношения между Пекином и Нью-Дели достигнут того уровня, который позволяет работать в трехстороннем формате. "Сотрудничество Китая, России и Индии не только отвечает интересам трёх стран, но также способствует миру, безопасности, стабильности и прогрессу в регионе и во всем мире", - заявил Линь Цзянь. Он отметил, что Пекин готов поддерживать взаимодействие с Москвой и Нью-Дели для продвижения сотрудничества Китая, России и Индии.

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в мире, россия, индия, андрей руденко, китай, рик