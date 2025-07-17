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"Он уже не нужен": в Киеве сообщили о радикальном изменении в правительстве - РИА Новости, 17.07.2025
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01:13 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/soskin-2029591082.html
"Он уже не нужен": в Киеве сообщили о радикальном изменении в правительстве
"Он уже не нужен": в Киеве сообщили о радикальном изменении в правительстве - РИА Новости, 17.07.2025
"Он уже не нужен": в Киеве сообщили о радикальном изменении в правительстве
Киевский режим разочарован последними действиями Европы, поэтому будет искать нового покровителя, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:13:00+03:00
2025-07-17T01:13:00+03:00
в мире
европа
киев
украина
олег соскин
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киевский режим разочарован последними действиями Европы, поэтому будет искать нового покровителя, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."В новом составе кабинета министров Украины нет вице-премьера по европейской интеграции. Видимо он уже и не нужен, в Евросоюз же не вступаем. Нет и нового пакета санкций, Фицо отказался. То есть они ничего сделать не могут. Идет развал Европейского Союза, никому он уже не нужен", — сказал он.Эксперт также отметил, что перестановки в правительстве Украины свидетельствуют об отдалении от Европы. По его словам, уже принято решение о том, что киевский режим в качестве нового покровителя выбрал США."Пакет санкций одобрить не смогли, Patriot для Украины они закупать не будут, своя рубашка ближе к телу. Ну ракеты может быть купят &lt;…&gt; Лавочка европейского направления потихоньку закрывается", — заключил Соскин.В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029590734.html
https://ria.ru/20250716/ek-2029577487.html
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в мире, европа, киев, украина, олег соскин, дональд трамп, евросоюз
В мире, Европа, Киев, Украина, Олег Соскин, Дональд Трамп, Евросоюз
"Он уже не нужен": в Киеве сообщили о радикальном изменении в правительстве

Соскин: Европа ничего не может и не хочет делать для Украины

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киевский режим разочарован последними действиями Европы, поэтому будет искать нового покровителя, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"В новом составе кабинета министров Украины нет вице-премьера по европейской интеграции. Видимо он уже и не нужен, в Евросоюз же не вступаем. Нет и нового пакета санкций, Фицо отказался. То есть они ничего сделать не могут. Идет развал Европейского Союза, никому он уже не нужен", — сказал он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Эксперт также отметил, что перестановки в правительстве Украины свидетельствуют об отдалении от Европы. По его словам, уже принято решение о том, что киевский режим в качестве нового покровителя выбрал США.
"Пакет санкций одобрить не смогли, Patriot для Украины они закупать не будут, своя рубашка ближе к телу. Ну ракеты может быть купят <…> Лавочка европейского направления потихоньку закрывается", — заключил Соскин.
В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
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Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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