https://ria.ru/20250717/soskin-2029591082.html

"Он уже не нужен": в Киеве сообщили о радикальном изменении в правительстве

"Он уже не нужен": в Киеве сообщили о радикальном изменении в правительстве - РИА Новости, 17.07.2025

"Он уже не нужен": в Киеве сообщили о радикальном изменении в правительстве

Киевский режим разочарован последними действиями Европы, поэтому будет искать нового покровителя, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T01:13:00+03:00

2025-07-17T01:13:00+03:00

2025-07-17T01:13:00+03:00

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европа

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киевский режим разочарован последними действиями Европы, поэтому будет искать нового покровителя, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."В новом составе кабинета министров Украины нет вице-премьера по европейской интеграции. Видимо он уже и не нужен, в Евросоюз же не вступаем. Нет и нового пакета санкций, Фицо отказался. То есть они ничего сделать не могут. Идет развал Европейского Союза, никому он уже не нужен", — сказал он.Эксперт также отметил, что перестановки в правительстве Украины свидетельствуют об отдалении от Европы. По его словам, уже принято решение о том, что киевский режим в качестве нового покровителя выбрал США."Пакет санкций одобрить не смогли, Patriot для Украины они закупать не будут, своя рубашка ближе к телу. Ну ракеты может быть купят <…> Лавочка европейского направления потихоньку закрывается", — заключил Соскин.В понедельник президент США Дональд Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим хозяин Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029590734.html

https://ria.ru/20250716/ek-2029577487.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

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в мире, европа, киев, украина, олег соскин, дональд трамп, евросоюз