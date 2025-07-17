https://ria.ru/20250717/snaryad-2029724868.html

ЦАХАЛ перехватила два снаряда, выпущенных из сектора Газа

ЦАХАЛ перехватила два снаряда, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 17.07.2025

ЦАХАЛ перехватила два снаряда, выпущенных из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила два снаряда, которые были выпущены с севера сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:18:00+03:00

2025-07-17T16:18:00+03:00

2025-07-17T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила два снаряда, которые были выпущены с севера сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших некоторое время назад в приграничных с сектором Газа населенных пунктах, ВВС Израиля перехватили два снаряда, выпущенные из северной части Газы", - говорится в сообщении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250716/tsakhal--2029447621.html

https://ria.ru/20250716/konflikt-1915630213.html

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