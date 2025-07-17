Рейтинг@Mail.ru
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/smartfon-2029595791.html
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли - РИА Новости, 17.07.2025
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли
Южная Корея в июне этого года продолжила увеличивать экспорт смартфонов в Россию, нарастив его за июнь почти втрое в месячном выражении - до максимума за... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:22:00+03:00
2025-07-17T02:22:00+03:00
россия
южная корея
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148931/34/1489313463_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_faa02461e517f90c63ba2c60b36a08b1.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Южная Корея в июне этого года продолжила увеличивать экспорт смартфонов в Россию, нарастив его за июнь почти втрое в месячном выражении - до максимума за полгода, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне этого года продолжили расти третий месяц подряд. И по сравнению с маем они взлетели в 2,7 раза - до максимальных с декабря 185 тысяч долларов. В годовом выражении рост был не столь сильным - лишь на 4%. Россия при этом по итогам июня оказалась на 25-м месте по покупкам южнокорейских телефонов. Лидерами же стали США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона). Всего по итогам первого полугодия этого года поставки смартфонов из Страны утренней свежести в Россию выросли на 8,5%, до 385 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250716/ekonomika-2029360459.html
https://ria.ru/20250716/morozhenoe-2029353931.html
россия
южная корея
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148931/34/1489313463_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6509c1140b76fea6b2ea5f70a8a4c293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, сша, в мире
Россия, Южная Корея, США, В мире
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в июне выросли почти втрое

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСеул
Сеул - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сеул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Южная Корея в июне этого года продолжила увеличивать экспорт смартфонов в Россию, нарастив его за июнь почти втрое в месячном выражении - до максимума за полгода, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне этого года продолжили расти третий месяц подряд. И по сравнению с маем они взлетели в 2,7 раза - до максимальных с декабря 185 тысяч долларов. В годовом выражении рост был не столь сильным - лишь на 4%.
Автомобиль Hyundai Solaris в автосалоне в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Южная Корея в июне нарастила поставки автомобилей в Россию
Вчера, 04:01
Россия при этом по итогам июня оказалась на 25-м месте по покупкам южнокорейских телефонов. Лидерами же стали США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона).
Всего по итогам первого полугодия этого года поставки смартфонов из Страны утренней свежести в Россию выросли на 8,5%, до 385 тысяч долларов.
Мороженое - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Россия в июне купила у Южной Кореи рекордный объем мороженого
Вчера, 02:14
 
РоссияЮжная КореяСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала