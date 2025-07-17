https://ria.ru/20250717/smartfon-2029595791.html

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли - РИА Новости, 17.07.2025

Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию выросли

Южная Корея в июне этого года продолжила увеличивать экспорт смартфонов в Россию, нарастив его за июнь почти втрое в месячном выражении - до максимума за... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:22:00+03:00

2025-07-17T02:22:00+03:00

2025-07-17T02:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Южная Корея в июне этого года продолжила увеличивать экспорт смартфонов в Россию, нарастив его за июнь почти втрое в месячном выражении - до максимума за полгода, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне этого года продолжили расти третий месяц подряд. И по сравнению с маем они взлетели в 2,7 раза - до максимальных с декабря 185 тысяч долларов. В годовом выражении рост был не столь сильным - лишь на 4%. Россия при этом по итогам июня оказалась на 25-м месте по покупкам южнокорейских телефонов. Лидерами же стали США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона). Всего по итогам первого полугодия этого года поставки смартфонов из Страны утренней свежести в Россию выросли на 8,5%, до 385 тысяч долларов.

https://ria.ru/20250716/ekonomika-2029360459.html

https://ria.ru/20250716/morozhenoe-2029353931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная корея, сша, в мире