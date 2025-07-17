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Слуцкий рассказал, к чему приведет нападение на Калининградскую область - РИА Новости, 17.07.2025
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17:53 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/slutskij-2029759904.html
Слуцкий рассказал, к чему приведет нападение на Калининградскую область
Слуцкий рассказал, к чему приведет нападение на Калининградскую область - РИА Новости, 17.07.2025
Слуцкий рассказал, к чему приведет нападение на Калининградскую область
Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на РФ со всеми ответными мерами, предусмотренными, в том числе новыми редакциями военной и ядерной РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:53:00+03:00
2025-07-17T17:53:00+03:00
россия
москва
европа
владимир путин
такер карлсон
нато
калининградская область
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на РФ со всеми ответными мерами, предусмотренными, в том числе новыми редакциями военной и ядерной доктрин РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью утверждает, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе. "Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими вытекающими ответными мерами, предусмотренными, в том числе новыми редакциями военной и ядерной доктрин РФ. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями. Это план по развязыванию Третьей мировой войны с переходом в глобальное противостояние, где победителей не будет", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что НАТО сегодня представляет угрозу мировой безопасности и стабильности. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250111/voyska-1993241512.html
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россия, москва, европа, владимир путин, такер карлсон, нато, калининградская область, леонид слуцкий (политик), происшествия
Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Калининградская область, Леонид Слуцкий (политик), Происшествия
Слуцкий рассказал, к чему приведет нападение на Калининградскую область

Слуцкий: нападение на Калининградскую область приведет к Третьей мировой войне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на РФ со всеми ответными мерами, предусмотренными, в том числе новыми редакциями военной и ядерной доктрин РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью утверждает, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. Донахью отметил, что страны НАТО реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
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В Госдуме раскрыли, что НАТО делает вблизи Калининградской области
11 января, 11:03
"Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими вытекающими ответными мерами, предусмотренными, в том числе новыми редакциями военной и ядерной доктрин РФ. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями. Это план по развязыванию Третьей мировой войны с переходом в глобальное противостояние, где победителей не будет", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что НАТО сегодня представляет угрозу мировой безопасности и стабильности.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду
15:47
 
РоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОКалининградская областьЛеонид Слуцкий (политик)Происшествия
 
 
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