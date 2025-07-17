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ВС России нашли десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами за время СВО - РИА Новости, 17.07.2025
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11:03 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/skhron-2029640277.html
ВС России нашли десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами за время СВО
ВС России нашли десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами за время СВО - РИА Новости, 17.07.2025
ВС России нашли десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами за время СВО
Десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства найдены за время спецоперации, заявил начальник войск... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:03:00+03:00
2025-07-17T11:03:00+03:00
безопасность
россия
украина
авдеевка
алексей ртищев
вооруженные силы украины
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства найдены за время спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "С момента начала специальной военной операции в ходе оперативных мероприятий были выявлены несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства", - сказал Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия. В 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты, напомнил он. "В мае 2025 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики был обнаружен очередной схрон ВСУ. В нем находились предназначенные для сброса с беспилотных летательных аппаратов самодельные взрывные устройства, снаряженные взрывчатым веществом и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ содержимого пробирок, проведенный аккредитованной ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия - ред.) химико-аналитической лабораторией в полном соответствии со стандартами Организации, показал наличие в них вещества хлорпикрин, входящего в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 355 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения".
https://ria.ru/20250711/shrony-2028500570.html
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безопасность, россия, украина, авдеевка, алексей ртищев, вооруженные силы украины, организация по запрещению химического оружия
Безопасность, Россия, Украина, Авдеевка, Алексей Ртищев, Вооруженные силы Украины, Организация по запрещению химического оружия
ВС России нашли десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами за время СВО

Ртищев: в ходе СВО ВС РФ нашли десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Десятки схронов ВСУ с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства найдены за время спецоперации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
"С момента начала специальной военной операции в ходе оперативных мероприятий были выявлены несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства", - сказал Ртищев на брифинге по вопросам нарушения Украиной и странами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.
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Задержанный житель Брянской области признался, что организовывал схроны
11 июля, 10:05
В 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты, напомнил он.
"В мае 2025 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики был обнаружен очередной схрон ВСУ. В нем находились предназначенные для сброса с беспилотных летательных аппаратов самодельные взрывные устройства, снаряженные взрывчатым веществом и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ содержимого пробирок, проведенный аккредитованной ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия - ред.) химико-аналитической лабораторией в полном соответствии со стандартами Организации, показал наличие в них вещества хлорпикрин, входящего в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 355 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения".
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1 июля, 09:21
 
БезопасностьРоссияУкраинаАвдеевкаАлексей РтищевВооруженные силы УкраиныОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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