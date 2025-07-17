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Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам - РИА Новости, 17.07.2025
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14:26 17.07.2025 (обновлено: 14:52 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/siyyarto-2029701491.html
Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам
Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам - РИА Новости, 17.07.2025
Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам
Венгрия запретила трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд на территорию страны, пока ЕС не принял решение о внесении их РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:26:00+03:00
2025-07-17T14:52:00+03:00
в мире
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Венгрия запретила трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд на территорию страны, пока ЕС не принял решение о внесении их в санкционные списки, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена."Вчера мы инициировали в Брюсселе внесение в санкционные списки трех сотрудников руководства армии Украины, то есть начальника штаба сухопутных войск, командующего Западным оперативным командованием и начальника управления минобороны, ответственного за мобилизацию. Пока этого не произошло, мы с сегодняшнего дня запрещаем им въезд на территорию Венгрии", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
https://ria.ru/20250717/orban-2029692917.html
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в мире, венгрия, петер сийярто
В мире, Венгрия, Петер Сийярто
Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам

Сийярто: Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Венгрия запретила трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд на территорию страны, пока ЕС не принял решение о внесении их в санкционные списки, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена.
"Вчера мы инициировали в Брюсселе внесение в санкционные списки трех сотрудников руководства армии Украины, то есть начальника штаба сухопутных войск, командующего Западным оперативным командованием и начальника управления минобороны, ответственного за мобилизацию. Пока этого не произошло, мы с сегодняшнего дня запрещаем им въезд на территорию Венгрии", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
Фотография, опубликованная Виктором Орбаном в социальной сети - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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В миреВенгрияПетер Сийярто
 
 
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