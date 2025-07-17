https://ria.ru/20250717/siyyarto-2029701491.html

Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам

Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам - РИА Новости, 17.07.2025

Венгрия запретила въезд трем украинским военачальникам

Венгрия запретила трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд на территорию страны, пока ЕС не принял решение о внесении их РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:26:00+03:00

2025-07-17T14:26:00+03:00

2025-07-17T14:52:00+03:00

в мире

венгрия

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Венгрия запретила трем украинским военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд на территорию страны, пока ЕС не принял решение о внесении их в санкционные списки, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена."Вчера мы инициировали в Брюсселе внесение в санкционные списки трех сотрудников руководства армии Украины, то есть начальника штаба сухопутных войск, командующего Западным оперативным командованием и начальника управления минобороны, ответственного за мобилизацию. Пока этого не произошло, мы с сегодняшнего дня запрещаем им въезд на территорию Венгрии", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

https://ria.ru/20250717/orban-2029692917.html

венгрия

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Варвара Скокшина

в мире, венгрия, петер сийярто