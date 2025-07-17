https://ria.ru/20250717/shtraf-2029697889.html
Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за рекламу VPN
Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за рекламу VPN - РИА Новости, 17.07.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за рекламу VPN
Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, а также за распространение... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:14:00+03:00
2025-07-17T14:14:00+03:00
2025-07-17T16:29:00+03:00
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, а также за распространение рекламы VPN. Основные положения: Другие положения законопроектаНезаконная передача абонентского номераПередача данных для входа в интернет-ресурсы другим лицамИспользование виртуальных АТСПредусматривается штраф за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона:Нарушение в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсамЗа неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф:Нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернетеПредусматриваются штрафы, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами:Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных
https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html
https://ria.ru/20250204/vpn-1997225589.html
https://ria.ru/20250617/gosduma-2023351135.html
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, а также за распространение рекламы VPN. Основные положения:
- от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам;
- за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.
Другие положения законопроекта
Незаконная передача абонентского номера
- Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
- для ИП — от 50 до 100 тысяч.
Передача данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам
- За это предусмотрены штрафы: для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для ИП — от 50 до 100 тысяч;
- для юрлиц — от 100 до 200 тысяч.
Использование виртуальных АТС
Предусматривается штраф за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона:
- граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей;
- должностные лица — от 80 до 150 тысяч;
- юридические — от 200 до 500 тысяч рублей.
Нарушение в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам
За неисполнение предписаний Роскомнадзора
владельцам VPN-устройств грозит штраф:
- гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей;
- должностным лицам — от 80 до 150 тысяч;
- юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до одного миллиона рублей.
Нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернете
Предусматриваются штрафы, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами:
- для граждан — до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц — до 500 тысяч;
- для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов рублей.
Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных
- Физлица могут заплатить от 50 до 70 тысяч рублей;
- ИП — от 70 до 100 тысяч;
- юрлица — от 300 до 500 тысяч рублей.