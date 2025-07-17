https://ria.ru/20250717/shtraf-2029697889.html

Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за рекламу VPN

Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за рекламу VPN - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за рекламу VPN

Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, а также за распространение... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:14:00+03:00

2025-07-17T14:14:00+03:00

2025-07-17T16:29:00+03:00

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, а также за распространение рекламы VPN. Основные положения: Другие положения законопроектаНезаконная передача абонентского номераПередача данных для входа в интернет-ресурсы другим лицамИспользование виртуальных АТСПредусматривается штраф за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона:Нарушение в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсамЗа неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф:Нарушение обязанностей организаторов распространения информации в интернетеПредусматриваются штрафы, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами:Неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных

https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html

https://ria.ru/20250204/vpn-1997225589.html

https://ria.ru/20250617/gosduma-2023351135.html

https://ria.ru/20250628/kiberbezopasnost-2025965174.html

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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия