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Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных - РИА Новости, 17.07.2025
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13:54 17.07.2025 (обновлено: 13:58 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/shtraf-2029692763.html
Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных
Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных - РИА Новости, 17.07.2025
Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных
Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:54:00+03:00
2025-07-17T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы.Поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей.ИП и юрлица, предоставивших номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 до 200 тысяч - для юридических лиц.Также поправками вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.
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госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных

Госдума приняла поправки о штрафах за передачу абонентского номера и данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы.
Поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.
Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей.
ИП и юрлица, предоставивших номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 до 200 тысяч - для юридических лиц.
Также поправками вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.
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