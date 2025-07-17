https://ria.ru/20250717/shtraf-2029692763.html

Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных

Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума ввела штрафы за передачу абонентского номера и данных

Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:54:00+03:00

2025-07-17T13:54:00+03:00

2025-07-17T13:58:00+03:00

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы.Поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей.ИП и юрлица, предоставивших номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 до 200 тысяч - для юридических лиц.Также поправками вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.

https://ria.ru/20250717/grazhdanstvo-2029664166.html

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госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)