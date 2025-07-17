https://ria.ru/20250717/shesterov-2029745728.html

Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей

Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей - РИА Новости, 17.07.2025

Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей

Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров пришел на приговор без вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:09:00+03:00

2025-07-17T17:09:00+03:00

2025-07-17T17:10:00+03:00

происшествия

владимир шестеров

министерство обороны рф (минобороны рф)

патриот

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров пришел на приговор без вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Шестерова по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Шестерова, который уповал на условный срок, вскоре после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда, что вызвало обеспокоенность его бывшей супруги, так как он не взял вещи для изолятора, а также лекарства. Он страдает от диабета и нуждается в инсулине, переживала женщина. Вскоре ей отдали цепочку Шестерова, так как украшения находящимся под стражней носить запрещено.

https://ria.ru/20240808/shesterov-1964852463.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владимир шестеров, министерство обороны рф (минобороны рф), патриот