Рейтинг@Mail.ru
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 17.07.2025 (обновлено: 17:10 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029745728.html
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей - РИА Новости, 17.07.2025
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров пришел на приговор без вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:09:00+03:00
2025-07-17T17:10:00+03:00
происшествия
владимир шестеров
министерство обороны рф (минобороны рф)
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029638427_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_a1d8163415a8c9fa9e9403707436dd2b.jpg
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров пришел на приговор без вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Шестерова по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Шестерова, который уповал на условный срок, вскоре после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда, что вызвало обеспокоенность его бывшей супруги, так как он не взял вещи для изолятора, а также лекарства. Он страдает от диабета и нуждается в инсулине, переживала женщина. Вскоре ей отдали цепочку Шестерова, так как украшения находящимся под стражней носить запрещено.
https://ria.ru/20240808/shesterov-1964852463.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029638427_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_bc6827ea815c978adf2e8d98edb1ba13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир шестеров, министерство обороны рф (минобороны рф), патриот
Происшествия, Владимир Шестеров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Патриот
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей

Осужденный на 6 лет Владимир Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров пришел на приговор без вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Шестерова по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Шестерова, который уповал на условный срок, вскоре после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда, что вызвало обеспокоенность его бывшей супруги, так как он не взял вещи для изолятора, а также лекарства. Он страдает от диабета и нуждается в инсулине, переживала женщина.
Вскоре ей отдали цепочку Шестерова, так как украшения находящимся под стражней носить запрещено.
Генерал-майор Владимир Шестеров - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Генерала Шестерова отправили под домашний арест
8 августа 2024, 10:35
 
ПроисшествияВладимир ШестеровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Патриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала