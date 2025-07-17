https://ria.ru/20250717/shesterov-2029745728.html
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей - РИА Новости, 17.07.2025
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров пришел на приговор без вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:09:00+03:00
2025-07-17T17:09:00+03:00
2025-07-17T17:10:00+03:00
происшествия
владимир шестеров
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров пришел на приговор без вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Шестерова по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Шестерова, который уповал на условный срок, вскоре после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда, что вызвало обеспокоенность его бывшей супруги, так как он не взял вещи для изолятора, а также лекарства. Он страдает от диабета и нуждается в инсулине, переживала женщина. Вскоре ей отдали цепочку Шестерова, так как украшения находящимся под стражней носить запрещено.
https://ria.ru/20240808/shesterov-1964852463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир шестеров, министерство обороны рф (минобороны рф), патриот
Происшествия, Владимир Шестеров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Патриот
Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей
Осужденный на 6 лет Владимир Шестеров пришел на оглашение приговора без вещей
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров пришел на приговор без вещей для СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил Шестерова по делу о хищениях у Минобороны РФ
и парка "Патриот
" к 6 годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Шестерова, который уповал на условный срок, вскоре после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда, что вызвало обеспокоенность его бывшей супруги, так как он не взял вещи для изолятора, а также лекарства. Он страдает от диабета и нуждается в инсулине, переживала женщина.
Вскоре ей отдали цепочку Шестерова, так как украшения находящимся под стражней носить запрещено.