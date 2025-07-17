https://ria.ru/20250717/shesterov-2029723147.html

Суд лишил Шестерова звания генерала

Суд лишил Шестерова звания генерала - РИА Новости, 17.07.2025

Суд лишил Шестерова звания генерала

Одинцовский гарнизонный военный суд лишил бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова звания... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:06:00+03:00

2025-07-17T16:06:00+03:00

2025-07-17T16:39:00+03:00

происшествия

россия

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд лишил бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова звания генерал-майора, а также государственных наград, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Лишить Шестерова звания генерал-майора в отставке и государственных наград", - решил судья Алексей Коростелев.Как в ходе слушания заявлял его адвокат, Шестеров отдал службе более 45 лет.Шестеров по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот" осужден на 6 лет. Его взяли под стражу в зале суда.Кроме того, суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на 2 года.

https://ria.ru/20250717/shesterov-2029659814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия