https://ria.ru/20250717/shesterov-2029689239.html
Генерал Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград
Генерал Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград - РИА Новости, 17.07.2025
Генерал Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград
Генерал-майор Владимир Шестеров в прениях сторон попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот" при... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:38:00+03:00
2025-07-17T13:38:00+03:00
2025-07-17T13:38:00+03:00
происшествия
павел попов (генерал)
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Генерал-майор Владимир Шестеров в прениях сторон попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот" при строительстве строений на дачном участке бывшего замминистра обороны Павла Попова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд в особом порядке приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Шестерова. "Прошу не лишать меня свободы, звания и наград", - заявил он. Всего Шестеров отдал службе более 45 лет, рассказал его адвокат. До этого гособвинитель попросил суд приговорить генерала к 6,5 годам колонии с лишением звания и наград.
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происшествия, павел попов (генерал)
Происшествия, Павел Попов (генерал)
Генерал Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград
Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Генерал-майор Владимир Шестеров в прениях сторон попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот" при строительстве строений на дачном участке бывшего замминистра обороны Павла Попова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд в особом порядке приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Шестерова.
"Прошу не лишать меня свободы, звания и наград", - заявил он.
Всего Шестеров отдал службе более 45 лет, рассказал его адвокат.
До этого гособвинитель попросил суд приговорить генерала к 6,5 годам колонии с лишением звания и наград.