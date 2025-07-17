https://ria.ru/20250717/shesterov-2029689239.html

Генерал Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград

Генерал Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград - РИА Новости, 17.07.2025

Генерал Шестеров попросил суд не лишать его свободы, звания и наград

Генерал-майор Владимир Шестеров в прениях сторон попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот" при... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:38:00+03:00

2025-07-17T13:38:00+03:00

2025-07-17T13:38:00+03:00

происшествия

павел попов (генерал)

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Генерал-майор Владимир Шестеров в прениях сторон попросил суд не лишать его свободы, звания и наград по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот" при строительстве строений на дачном участке бывшего замминистра обороны Павла Попова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд в особом порядке приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Шестерова. "Прошу не лишать меня свободы, звания и наград", - заявил он. Всего Шестеров отдал службе более 45 лет, рассказал его адвокат. До этого гособвинитель попросил суд приговорить генерала к 6,5 годам колонии с лишением звания и наград.

https://ria.ru/20250717/gruppa-2029683367.html

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происшествия, павел попов (генерал)