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Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества - РИА Новости, 17.07.2025
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12:14 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029659814.html
Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества
Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества - РИА Новости, 17.07.2025
Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил в суде, что из-за мошенничества никакой... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:14:00+03:00
2025-07-17T12:14:00+03:00
происшествия
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил в суде, что из-за мошенничества никакой выгоды не получил, он лишь следил за стройкой на участке бывшего замминистра обороны Павла Попова, которая шла на деньги Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу. "Нет, никакой выгоды не получил", - ответил он на соответствующий вопрос судьи. Как стало известно в ходе заседания из озвученного текста обвинения, Попов попросил подчиненных организовать на своем участке в СНТ в Подмосковье возведение строений, похожих на те, что есть на территории парка, за деньги Минобороны и парка "Патриот". В результате Попов получил на участке двухэтажный дом, гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Также Шестеров признался суду, что на него зарегистрированы автомобили, которые на самом деле принадлежат Попову. Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей. Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250717/akhmedov-2029632673.html
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, павел попов (генерал), патриот
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Павел Попов (генерал), Патриот
Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества

Генерал Шестеров заявил, что только следил за стройкой на участке Попова

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил в суде, что из-за мошенничества никакой выгоды не получил, он лишь следил за стройкой на участке бывшего замминистра обороны Павла Попова, которая шла на деньги Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу.
Экс-директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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"Нет, никакой выгоды не получил", - ответил он на соответствующий вопрос судьи.
Как стало известно в ходе заседания из озвученного текста обвинения, Попов попросил подчиненных организовать на своем участке в СНТ в Подмосковье возведение строений, похожих на те, что есть на территории парка, за деньги Минобороны и парка "Патриот". В результате Попов получил на участке двухэтажный дом, гостевой дом с баней и двухэтажный гараж.
Также Шестеров признался суду, что на него зарегистрированы автомобили, которые на самом деле принадлежат Попову.
Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
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Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Генерал Шестеров частично возместил ущерб за хищение средств Минобороны
11:31
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияПавел Попов (генерал)Патриот
 
 
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