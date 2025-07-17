https://ria.ru/20250717/shesterov-2029659814.html

Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества

Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества - РИА Новости, 17.07.2025

Генерал Шестеров заявил, что не получил выгоды из-за мошенничества

Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил в суде, что из-за мошенничества никакой... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:14:00+03:00

2025-07-17T12:14:00+03:00

2025-07-17T12:14:00+03:00

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров заявил в суде, что из-за мошенничества никакой выгоды не получил, он лишь следил за стройкой на участке бывшего замминистра обороны Павла Попова, которая шла на деньги Минобороны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по этому делу. "Нет, никакой выгоды не получил", - ответил он на соответствующий вопрос судьи. Как стало известно в ходе заседания из озвученного текста обвинения, Попов попросил подчиненных организовать на своем участке в СНТ в Подмосковье возведение строений, похожих на те, что есть на территории парка, за деньги Минобороны и парка "Патриот". В результате Попов получил на участке двухэтажный дом, гостевой дом с баней и двухэтажный гараж. Также Шестеров признался суду, что на него зарегистрированы автомобили, которые на самом деле принадлежат Попову. Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей. Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

https://ria.ru/20250717/akhmedov-2029632673.html

https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, павел попов (генерал), патриот