https://ria.ru/20250717/sertifikaty-2029819489.html

В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями

В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями - РИА Новости, 17.07.2025

В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями

Правительство РФ до конца года должно законодательно обеспечить возможность признания недействительными сертификатов товаров, выданных в ЕАЭС с нарушениями... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:17:00+03:00

2025-07-17T23:17:00+03:00

2025-07-17T23:17:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ до конца года должно законодательно обеспечить возможность признания недействительными сертификатов товаров, выданных в ЕАЭС с нарушениями требований, а также изъятия с рынка такой продукции, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля. Там отмечается, что правительство обязано обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающие "возможность прекращения действия или признания недействительными на территории Российской Федерации документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции, выданных (принятых) в государствах – членах Евразийского экономического союза с нарушением обязательных требований либо установленных процедур подтверждения соответствия продукции". Помимо этого, изменения должны предусматривать "создание механизмов приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции", отмечается в перечне.

https://ria.ru/20241226/eaes-1991514976.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз