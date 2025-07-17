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В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями - РИА Новости, 17.07.2025
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23:17 17.07.2025
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В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями
В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями - РИА Новости, 17.07.2025
В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями
Правительство РФ до конца года должно законодательно обеспечить возможность признания недействительными сертификатов товаров, выданных в ЕАЭС с нарушениями... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:17:00+03:00
2025-07-17T23:17:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ до конца года должно законодательно обеспечить возможность признания недействительными сертификатов товаров, выданных в ЕАЭС с нарушениями требований, а также изъятия с рынка такой продукции, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля. Там отмечается, что правительство обязано обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающие "возможность прекращения действия или признания недействительными на территории Российской Федерации документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции, выданных (принятых) в государствах – членах Евразийского экономического союза с нарушением обязательных требований либо установленных процедур подтверждения соответствия продукции". Помимо этого, изменения должны предусматривать "создание механизмов приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции", отмечается в перечне.
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экономика, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
В России будут отзывать сертификаты товаров из ЕАЭС, выданные с нарушениями

В России будут аннулировать выданные с нарушениями сертификаты товаров из ЕАЭС

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Флаги стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ до конца года должно законодательно обеспечить возможность признания недействительными сертификатов товаров, выданных в ЕАЭС с нарушениями требований, а также изъятия с рынка такой продукции, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень опубликован на сайте Кремля.
Там отмечается, что правительство обязано обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающие "возможность прекращения действия или признания недействительными на территории Российской Федерации документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции, выданных (принятых) в государствах – членах Евразийского экономического союза с нарушением обязательных требований либо установленных процедур подтверждения соответствия продукции".
Помимо этого, изменения должны предусматривать "создание механизмов приостановления выпуска в обращение, приостановления обращения и изъятия с рынка такой продукции", отмечается в перечне.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЕвразийский экономический союз
 
 
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