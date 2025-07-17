https://ria.ru/20250717/sbor-2029680780.html

Госдума одобрила введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний

Госдума одобрила введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума одобрила введение инфраструктурного сбора с авиакомпаний

Госдума приняла закон о введении в России инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:10:00+03:00

2025-07-17T13:10:00+03:00

2025-07-17T13:10:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о введении в России инфраструктурного сбора с авиакомпаний для реконструкции аэропортов. Сбор будет взиматься в аэропортах, перечень которых установит правительство РФ, с юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Средства будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта. Для целей взимания сбора аэропорты будут объединены в группы по заявлениям юрлиц, ИП, владеющих аэропортами на праве собственности или на ином законном основании. Объединение будет осуществляться на основании решения правительства с учетом этих заявлений. Средства инфраструктурного сбора, взимаемого в аэропортах одной группы, будут направляться на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта одного или нескольких аэропортов той же группы. Правительство утвердит порядок определения и формирования размера сбора, порядок его взимания, аккумулирования и использования; порядок определения групп аэропортов, в которых он будет взиматься и использоваться; перечень объектов инфраструктуры, на которые будет использоваться инфраструктурный сбор. При этом аэропорты, в которых концессионные соглашения на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры заключены до вступления закона в силу, не будут включаться в группы в целях взимания сбора. Аккумулированием и использованием инфраструктурного сбора будет заниматься подведомственная Росавиации организация, на которую правительство возложит соответствующие функции. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250716/azimut-2029426623.html

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россия, госдума рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество