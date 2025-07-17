https://ria.ru/20250717/saratov-2029755263.html

В Саратовской области выписали девочку, госпитализированную с отравлением

В Саратовской области выписали девочку, госпитализированную с отравлением - РИА Новости, 17.07.2025

В Саратовской области выписали девочку, госпитализированную с отравлением

Девочку, госпитализированную с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в областном минздраве. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:42:00+03:00

2025-07-17T17:42:00+03:00

2025-07-17T17:42:00+03:00

происшествия

саратовская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Девочку, госпитализированную с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в областном минздраве. "Ребенок выписан", - сказали в пресс-службе минздрава. Ранее следствие сообщило, что 26 июня трое детей были госпитализированы из дома с признаками отравления. Один мальчик находился в бессознательном состоянии и в тот же день скончался, мальчик и девочка оставались в больнице. По данным прокуратуры, инцидент произошел в райцентре Ровное. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Позднее в областном минздраве сообщили РИА Новости, что второй ребенок скончался в больнице, а состояние третьего оценивалось как средней степени тяжести. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что, со слов девочки, отравившиеся дети могли съесть ягоды.

https://ria.ru/20250713/delo-2028911018.html

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, россия