Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области выписали девочку, госпитализированную с отравлением - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/saratov-2029755263.html
В Саратовской области выписали девочку, госпитализированную с отравлением
В Саратовской области выписали девочку, госпитализированную с отравлением - РИА Новости, 17.07.2025
В Саратовской области выписали девочку, госпитализированную с отравлением
Девочку, госпитализированную с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в областном минздраве. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:42:00+03:00
2025-07-17T17:42:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Девочку, госпитализированную с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в областном минздраве. "Ребенок выписан", - сказали в пресс-службе минздрава. Ранее следствие сообщило, что 26 июня трое детей были госпитализированы из дома с признаками отравления. Один мальчик находился в бессознательном состоянии и в тот же день скончался, мальчик и девочка оставались в больнице. По данным прокуратуры, инцидент произошел в райцентре Ровное. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Позднее в областном минздраве сообщили РИА Новости, что второй ребенок скончался в больнице, а состояние третьего оценивалось как средней степени тяжести. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что, со слов девочки, отравившиеся дети могли съесть ягоды.
https://ria.ru/20250713/delo-2028911018.html
саратовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, россия
Происшествия, Саратовская область, Россия
В Саратовской области выписали девочку, госпитализированную с отравлением

Отравившуюся под Саратовом девочку выписали из больницы

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Девочку, госпитализированную с признаками отравления в райцентре Ровное в Саратовской области, выписали из больницы, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
"Ребенок выписан", - сказали в пресс-службе минздрава.
Ранее следствие сообщило, что 26 июня трое детей были госпитализированы из дома с признаками отравления. Один мальчик находился в бессознательном состоянии и в тот же день скончался, мальчик и девочка оставались в больнице. По данным прокуратуры, инцидент произошел в райцентре Ровное. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Позднее в областном минздраве сообщили РИА Новости, что второй ребенок скончался в больнице, а состояние третьего оценивалось как средней степени тяжести. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что, со слов девочки, отравившиеся дети могли съесть ягоды.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
После массового отравления хлором в Екатеринбурге завели дело
13 июля, 23:00
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала