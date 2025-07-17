Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо
Фицо: Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 июл — РИА Новости. Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских антироссийских санкций, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
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"Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций", — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.
Фицо утверждает, что блокирование санкций стало нецелесообразным на фоне переговоров с Еврокомиссией по вопросу поставок энергоресурсов.
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"Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа. У нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных (Еврокомиссией. — Прим. ред.) гарантий", — добавил премьер.
В начале июня глава словацкого кабинета министров говорил, что страна не поддержит новый антироссийский пакет санкций, если ЕК не решит вопрос с энергоносителями. Он поддержал продолжение импорта российского топлива, поскольку его остановка повысит цену энергосырья и скажется на европейской конкурентоспособности.
Весной 2022 года Европейский союз решил отказаться к 2027-2028 годам от поставок российского трубопроводного газа. Однако с тех пор структура закупок изменилась несильно: доля СПГ выросла до 40 процентов с примерно трети.
В начале мая ЕК представила дорожную карту, по которой объединение намерено прекратить импорт российских энергоносителей к концу 2027 года.