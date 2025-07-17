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Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 18.07.2025
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22:30 17.07.2025 (обновлено: 08:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250717/sanktsii-2029815665.html
Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо
Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 18.07.2025
Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо
Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских антироссийских санкций, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-17T22:30:00+03:00
2025-07-18T08:42:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 17 июл — РИА Новости. Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских антироссийских санкций, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.&quot;Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций&quot;, — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.Фицо утверждает, что блокирование санкций стало нецелесообразным на фоне переговоров с Еврокомиссией по вопросу поставок энергоресурсов.&quot;Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа. У нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных (Еврокомиссией. — Прим. ред.) гарантий&quot;, — добавил премьер.В начале июня глава словацкого кабинета министров говорил, что страна не поддержит новый антироссийский пакет санкций, если ЕК не решит вопрос с энергоносителями. Он поддержал продолжение импорта российского топлива, поскольку его остановка повысит цену энергосырья и скажется на европейской конкурентоспособности.Весной 2022 года Европейский союз решил отказаться к 2027-2028 годам от поставок российского трубопроводного газа. Однако с тех пор структура закупок изменилась несильно: доля СПГ выросла до 40 процентов с примерно трети.В начале мая ЕК представила дорожную карту, по которой объединение намерено прекратить импорт российских энергоносителей к концу 2027 года.
https://ria.ru/20250716/neft-2029213412.html
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в мире, словакия, россия, евросоюз, роберт фицо, еврокомиссия, владимир путин, москва
В мире, Словакия, Россия, Евросоюз, Роберт Фицо, Еврокомиссия, Владимир Путин, Москва
Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо

Фицо: Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС

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 Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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БРАТИСЛАВА, 17 июл — РИА Новости. Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских антироссийских санкций, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо.
«

"Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций", — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.

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Фицо утверждает, что блокирование санкций стало нецелесообразным на фоне переговоров с Еврокомиссией по вопросу поставок энергоресурсов.
«

"Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа. У нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных (Еврокомиссией. — Прим. ред.) гарантий", — добавил премьер.

В начале июня глава словацкого кабинета министров говорил, что страна не поддержит новый антироссийский пакет санкций, если ЕК не решит вопрос с энергоносителями. Он поддержал продолжение импорта российского топлива, поскольку его остановка повысит цену энергосырья и скажется на европейской конкурентоспособности.
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Весной 2022 года Европейский союз решил отказаться к 2027-2028 годам от поставок российского трубопроводного газа. Однако с тех пор структура закупок изменилась несильно: доля СПГ выросла до 40 процентов с примерно трети.
В начале мая ЕК представила дорожную карту, по которой объединение намерено прекратить импорт российских энергоносителей к концу 2027 года.
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