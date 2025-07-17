https://ria.ru/20250717/sanktsii-2029815665.html

Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо

Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 18.07.2025

Словакия не будет блокировать новые антироссийские санкции ЕС, заявил Фицо

Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских антироссийских санкций, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-17T22:30:00+03:00

2025-07-17T22:30:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 17 июл — РИА Новости. Словакия в пятницу не будет блокировать принятие 18-го пакета европейских антироссийских санкций, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо."Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций", — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети.Фицо утверждает, что блокирование санкций стало нецелесообразным на фоне переговоров с Еврокомиссией по вопросу поставок энергоресурсов."Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа. У нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных (Еврокомиссией. — Прим. ред.) гарантий", — добавил премьер.В начале июня глава словацкого кабинета министров говорил, что страна не поддержит новый антироссийский пакет санкций, если ЕК не решит вопрос с энергоносителями. Он поддержал продолжение импорта российского топлива, поскольку его остановка повысит цену энергосырья и скажется на европейской конкурентоспособности.Весной 2022 года Европейский союз решил отказаться к 2027-2028 годам от поставок российского трубопроводного газа. Однако с тех пор структура закупок изменилась несильно: доля СПГ выросла до 40 процентов с примерно трети.В начале мая ЕК представила дорожную карту, по которой объединение намерено прекратить импорт российских энергоносителей к концу 2027 года.

https://ria.ru/20250716/neft-2029213412.html

https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029543704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, россия, евросоюз, роберт фицо, еврокомиссия, владимир путин, москва