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Молдавский блок "Победа" оспорит решение о санкциях со стороны ЕС
Молдавский блок "Победа" оспорит решение о санкциях со стороны ЕС - РИА Новости, 17.07.2025
Молдавский блок "Победа" оспорит решение о санкциях со стороны ЕС
Оппозиционный молдавский блок "Победа" намерен оспорить решение о введении против него санкций со стороны ЕС в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:52:00+03:00
2025-07-17T11:52:00+03:00
2025-07-17T11:52:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" намерен оспорить решение о введении против него санкций со стороны ЕС в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а также в других судах, заявили в пресс-службе политсилы. ЕС 15 июля внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физических лиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Такие действия (санкции - ред.) нарушают базовые права: презумпцию невиновности, свободу слова, право на справедливый суд и честные выборы. Мы будем оспаривать эти решения в судах ЕС и, при необходимости, в ЕСПЧ. Блок "Победа" не поддается шантажу", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. В мотивационной части к внесению в санкционный список блока "Победа" указывается, что он "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьезно вмешивался в проведение выборов и несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".
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в мире, илан шор, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч), молдавия
В мире, Илан Шор, Евросоюз, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Молдавия
Молдавский блок "Победа" оспорит решение о санкциях со стороны ЕС
Молдавский блок "Победа" намерен оспорить решение о санкциях со стороны ЕС