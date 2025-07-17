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Сальдо назвал действия мэра Львова верхом продажности - РИА Новости, 17.07.2025
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20:00 17.07.2025 (обновлено: 20:01 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/saldo-2029789149.html
Сальдо назвал действия мэра Львова верхом продажности
Сальдо назвал действия мэра Львова верхом продажности - РИА Новости, 17.07.2025
Сальдо назвал действия мэра Львова верхом продажности
Пределом цинизма и верхом продажности назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо действия мэра Львова, комментируя РИА Новости его предложение... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:00:00+03:00
2025-07-17T20:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
херсонская область
украина
владимир сальдо
николай кузнецов
андрей садовой
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Пределом цинизма и верхом продажности назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо действия мэра Львова, комментируя РИА Новости его предложение обменять выкопанные останки советских воинов времен Великой Отечественной войны на пленных боевиков ВСУ. "То, что делает мэр Львова с памятью о советских солдатах, — за гранью здравого смысла. Разрушили мемориал, выкопали останки воинов, в том числе легендарного Николая Кузнецова, и теперь предлагают их "обменять" — как будто речь идёт не о людях, отдавших жизнь за освобождение этой земли, а о каких-то предметах. Это предел цинизма, верх продажности. И чем быстрее львовская земля очистится от тех, кто ею торгует, тем быстрее в западные области Украины вернётся настоящая история — без фальши, ненависти и осквернения", – сказал Сальдо агентству. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, ранее захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
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в мире, львов, херсонская область , украина, владимир сальдо, николай кузнецов, андрей садовой, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо, Николай Кузнецов, Андрей Садовой, Вооруженные силы Украины
Сальдо назвал действия мэра Львова верхом продажности

Сальдо назвал действия мэра Львова пределом цинизма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Пределом цинизма и верхом продажности назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо действия мэра Львова, комментируя РИА Новости его предложение обменять выкопанные останки советских воинов времен Великой Отечественной войны на пленных боевиков ВСУ.
"То, что делает мэр Львова с памятью о советских солдатах, — за гранью здравого смысла. Разрушили мемориал, выкопали останки воинов, в том числе легендарного Николая Кузнецова, и теперь предлагают их "обменять" — как будто речь идёт не о людях, отдавших жизнь за освобождение этой земли, а о каких-то предметах. Это предел цинизма, верх продажности. И чем быстрее львовская земля очистится от тех, кто ею торгует, тем быстрее в западные области Украины вернётся настоящая история — без фальши, ненависти и осквернения", – сказал Сальдо агентству.
Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, ранее захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы", на украинских военных.
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоНиколай КузнецовАндрей СадовойВооруженные силы Украины
 
 
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