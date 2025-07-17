Никто не определит за Россию ее решения, заявил Сальдо
Сальдо: РФ действует в интересах безопасности, никто не определит ее решения
Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости, что Россия действует в интересах своей безопасности, и ни одна зарубежная персона не будет определять ее решения.
Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
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"Трамп лавирует между желаниями нормализовать отношения с нашей страной и не слишком настраивать против себя глобалистов", - сказал Сальдо.
По его словам, Россия действует по своему плану, в интересах своей безопасности и справедливости — и будет действовать так до полной победы.
"Россия — суверенное государство, ведем спецоперацию на своей земле, и ни одна зарубежная персона не будет определять наши сроки и решения", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.