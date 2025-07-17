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Никто не определит за Россию ее решения, заявил Сальдо

Никто не определит за Россию ее решения, заявил Сальдо - РИА Новости, 17.07.2025

Никто не определит за Россию ее решения, заявил Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:01:00+03:00

2025-07-17T17:01:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявления президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил РИА Новости, что Россия действует в интересах своей безопасности, и ни одна зарубежная персона не будет определять ее решения. Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть. "Трамп лавирует между желаниями нормализовать отношения с нашей страной и не слишком настраивать против себя глобалистов", - сказал Сальдо. По его словам, Россия действует по своему плану, в интересах своей безопасности и справедливости — и будет действовать так до полной победы. "Россия — суверенное государство, ведем спецоперацию на своей земле, и ни одна зарубежная персона не будет определять наши сроки и решения", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250709/saldo-2028070107.html

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в мире, россия, херсонская область , украина, владимир сальдо, дональд трамп