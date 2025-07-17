https://ria.ru/20250717/saldo-2029688319.html
Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти
Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти - РИА Новости, 17.07.2025
Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что считает продление военного положения на Украине не стратегией, а агонией... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:32:00+03:00
2025-07-17T13:32:00+03:00
2025-07-17T13:32:00+03:00
в мире
украина
херсонская область
киев
владимир сальдо
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что считает продление военного положения на Украине не стратегией, а агонией нынешней киевской власти. Ранее парламент Украины принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября. "Это свидетельство одного: Киев сам понимает, что ни о какой победе речи не идет. И в попытке удержаться у власти продлевает режим страха и мобилизационного давления. Но реальность с каждым днем доказывает: это агония, а не стратегия. И люди на украинской стороне это все отчетливее понимают", - сказал Сальдо. По его словам, военное положение для Владимира Зеленского — это возможность скрывать внутренние проблемы и продолжать выкачивать ресурсы из собственного народа.
https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029619439.html
украина
херсонская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , киев, владимир сальдо, владимир зеленский
В мире, Украина, Херсонская область , Киев, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский
Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти
Сальдо назвал продление военного положения агонией нынешней власти Украины