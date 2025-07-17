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Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти

Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти - РИА Новости, 17.07.2025

Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что считает продление военного положения на Украине не стратегией, а агонией... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:32:00+03:00

2025-07-17T13:32:00+03:00

2025-07-17T13:32:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что считает продление военного положения на Украине не стратегией, а агонией нынешней киевской власти. Ранее парламент Украины принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября. "Это свидетельство одного: Киев сам понимает, что ни о какой победе речи не идет. И в попытке удержаться у власти продлевает режим страха и мобилизационного давления. Но реальность с каждым днем доказывает: это агония, а не стратегия. И люди на украинской стороне это все отчетливее понимают", - сказал Сальдо. По его словам, военное положение для Владимира Зеленского — это возможность скрывать внутренние проблемы и продолжать выкачивать ресурсы из собственного народа.

https://ria.ru/20250717/zelenskiy-2029619439.html

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