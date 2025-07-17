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Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти - РИА Новости, 17.07.2025
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13:32 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/saldo-2029688319.html
Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти
Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти - РИА Новости, 17.07.2025
Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что считает продление военного положения на Украине не стратегией, а агонией... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:32:00+03:00
2025-07-17T13:32:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что считает продление военного положения на Украине не стратегией, а агонией нынешней киевской власти. Ранее парламент Украины принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября. "Это свидетельство одного: Киев сам понимает, что ни о какой победе речи не идет. И в попытке удержаться у власти продлевает режим страха и мобилизационного давления. Но реальность с каждым днем доказывает: это агония, а не стратегия. И люди на украинской стороне это все отчетливее понимают", - сказал Сальдо. По его словам, военное положение для Владимира Зеленского — это возможность скрывать внутренние проблемы и продолжать выкачивать ресурсы из собственного народа.
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в мире, украина, херсонская область , киев, владимир сальдо, владимир зеленский
В мире, Украина, Херсонская область , Киев, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский
Сальдо назвал продление военного положения на Украине агонией власти

Сальдо назвал продление военного положения агонией нынешней власти Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил, что считает продление военного положения на Украине не стратегией, а агонией нынешней киевской власти.
Ранее парламент Украины принял законы, предусматривающие продление срока военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября.
"Это свидетельство одного: Киев сам понимает, что ни о какой победе речи не идет. И в попытке удержаться у власти продлевает режим страха и мобилизационного давления. Но реальность с каждым днем доказывает: это агония, а не стратегия. И люди на украинской стороне это все отчетливее понимают", - сказал Сальдо.
По его словам, военное положение для Владимира Зеленского — это возможность скрывать внутренние проблемы и продолжать выкачивать ресурсы из собственного народа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Зеленского обвиняют в авторитаризме, пишет Financial Times
08:53
 
В миреУкраинаХерсонская областьКиевВладимир СальдоВладимир Зеленский
 
 
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