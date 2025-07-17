Путин поздравил композитора Алексея Рыбникова с юбилеем
Путин: композитора Рыбникова по праву считают смелым новатором
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Алексей Рыбников перед церемонией награждения лауреатов премии "Золотой орел" в Москве
Композитор Алексей Рыбников перед церемонией награждения лауреатов премии "Золотой орел" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора, народного артиста РФ Алексея Рыбникова и отметил, что его по праву считают талантливым и смелым новатором, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся композитором, талантливым и смелым новатором. Ваши уникальные театральные проекты, симфонические произведения и, конечно, замечательная музыка к фильмам – большой, созидательный вклад в развитие отечественного искусства", - говорится в телеграмме.
Президент также пожелал композитору здоровья и осуществления намеченных планов.
Алексей Рыбников - композитор и народный артист России, в послужном списке автора более ста работ – им была написана музыка к таким картинам, как "Остров сокровищ" (1971) Евгения Фридмана, "Большое космическое путешествие" Валентина Селиванова (1974), "Приключения Буратино" (1975) и "Про Красную Шапочку" (1977) Леонида Нечаева, "Усатый нянь" (1977) и "Шла собака по роялю" Владимира Грамматикова (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова (1979), "Вам и не снилось…" Ильи Фрэза и другим.