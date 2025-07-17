https://ria.ru/20250717/rybnikov-2029772788.html

Путин поздравил композитора Алексея Рыбникова с юбилеем

Путин поздравил композитора Алексея Рыбникова с юбилеем - РИА Новости, 17.07.2025

Путин поздравил композитора Алексея Рыбникова с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора, народного артиста РФ Алексея Рыбникова и отметил, что его по праву считают талантливым и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:49:00+03:00

2025-07-17T18:49:00+03:00

2025-07-17T18:49:00+03:00

культура

владимир путин

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алексей рыбников

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем композитора, народного артиста РФ Алексея Рыбникова и отметил, что его по праву считают талантливым и смелым новатором, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся композитором, талантливым и смелым новатором. Ваши уникальные театральные проекты, симфонические произведения и, конечно, замечательная музыка к фильмам – большой, созидательный вклад в развитие отечественного искусства", - говорится в телеграмме. Президент также пожелал композитору здоровья и осуществления намеченных планов. Алексей Рыбников - композитор и народный артист России, в послужном списке автора более ста работ – им была написана музыка к таким картинам, как "Остров сокровищ" (1971) Евгения Фридмана, "Большое космическое путешествие" Валентина Селиванова (1974), "Приключения Буратино" (1975) и "Про Красную Шапочку" (1977) Леонида Нечаева, "Усатый нянь" (1977) и "Шла собака по роялю" Владимира Грамматикова (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова (1979), "Вам и не снилось…" Ильи Фрэза и другим.

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владимир путин, россия, владимир грамматиков , алексей рыбников