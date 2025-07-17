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В Рязани возбудили дело после инцидента с бывшей учительницей - РИА Новости, 17.07.2025
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12:23 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ryazan-2029663941.html
В Рязани возбудили дело после инцидента с бывшей учительницей
В Рязани возбудили дело после инцидента с бывшей учительницей - РИА Новости, 17.07.2025
В Рязани возбудили дело после инцидента с бывшей учительницей
Уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий возбудили в Рязани после инцидента с бывшей учительницей русского языка и литературы, которую... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:23:00+03:00
2025-07-17T12:23:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий возбудили в Рязани после инцидента с бывшей учительницей русского языка и литературы, которую полицейские приняли за закладчицу, следует из ответов прокуратуры Железнодорожного района Рязани заявителям, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее УМВД по региону сообщало, что сотрудники подразделения собственной безопасности провели комплексную проверку и направили собранные материалы для юридической оценки в следственные органы. "Установлено, что Железнодорожным МСО г. Рязань СУСК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении Волковой В.Н., то есть по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий – ред.)", - говорится в ответе районной прокуратуры. Уточняется, что производство по уголовному делу не окончено. Как ранее рассказывала РИА Новости бывшая учительница русского языка и литературы Валентина Волкова, днем 20 мая она отдыхала на берегу реки Трубеж. По ее словам, к ней подошел с вопросами мужчина в гражданской одежде, которого она приняла за грабителя, отобрал у нее телефон. Женщина рассказала, что она попыталась вырваться, но мужчина применил силовой прием, повалил на землю и надел наручники. Волкова рассказала, что ее затолкали в машину, где проверили телефон, и только после этого отпустили. По ее словам, после инцидента ей диагностировали внутрисуставной перелом головки плечевой кости и разрыв сухожилия. В связи с этим она обратилась в полицию с жалобой на действия сотрудников.
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происшествия, россия, рязанская область, рязань
Происшествия, Россия, Рязанская область, Рязань
В Рязани возбудили дело после инцидента с бывшей учительницей

Прокуратура возбудила дело после инцидента с бывшей учительницей в Рязани

© РИА НовостиУголовное дело. Архив
Уголовное дело. Архив - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архив. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий возбудили в Рязани после инцидента с бывшей учительницей русского языка и литературы, которую полицейские приняли за закладчицу, следует из ответов прокуратуры Железнодорожного района Рязани заявителям, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее УМВД по региону сообщало, что сотрудники подразделения собственной безопасности провели комплексную проверку и направили собранные материалы для юридической оценки в следственные органы.
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"Установлено, что Железнодорожным МСО г. Рязань СУСК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении Волковой В.Н., то есть по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий – ред.)", - говорится в ответе районной прокуратуры.
Уточняется, что производство по уголовному делу не окончено.
Как ранее рассказывала РИА Новости бывшая учительница русского языка и литературы Валентина Волкова, днем 20 мая она отдыхала на берегу реки Трубеж. По ее словам, к ней подошел с вопросами мужчина в гражданской одежде, которого она приняла за грабителя, отобрал у нее телефон. Женщина рассказала, что она попыталась вырваться, но мужчина применил силовой прием, повалил на землю и надел наручники. Волкова рассказала, что ее затолкали в машину, где проверили телефон, и только после этого отпустили.
По ее словам, после инцидента ей диагностировали внутрисуставной перелом головки плечевой кости и разрыв сухожилия. В связи с этим она обратилась в полицию с жалобой на действия сотрудников.
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