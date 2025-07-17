https://ria.ru/20250717/rumynija-2029676398.html
В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства
В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства - РИА Новости, 17.07.2025
В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства
В Румынии впервые за последние 13 лет из-за заражения бешенством скончался человек, сообщает телеканал Digi 24. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:57:00+03:00
2025-07-17T12:57:00+03:00
2025-07-17T12:57:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. В Румынии впервые за последние 13 лет из-за заражения бешенством скончался человек, сообщает телеканал Digi 24. Ранее директор ветеринарного управления уезда Яссы Габриель Чобану заявил, что в северо-восточных уездах Румынии, граничащих с Украиной и Молдавией, растет количество случаев бешенства у животных. "Сорокачетырехлетний мужчина из Ясс умер от бешенства после укуса бродячей собаки, забежавшей во двор его дома. Это первый смертельный случай бешенства, зарегистрированный в Румынии за последние 13 лет", - сообщает телеканал. Инцидент произошел в конце февраля, когда во двор мужчины забежала бродячая собака. Он попытался прогнать животное и был укушен в руку. По словам семьи, он несколько дней принимал антибиотики, но не сделал прививку от бешенства. Первые симптомы заболевания появились только в июне. Мужчину обследовали в нескольких больницах Ясс, подозрения на бешенство возникли только после того, как семья упомянула об укусе в феврале. Позже диагноз подтвердился, и пациента госпитализировали в инфекционную больницу, он пробыл в коме более трех недель и скончался не приходя в сознание. Хотя переносчиками могут быть собаки, основным источником бешенства в Румынии являются лисы. Последний смертельный случай бешенства был зафиксирован в 2012 году в уезде Бакэу, когда от этой болезни умерла 12-летняя девочка.
https://ria.ru/20241212/ukus-1988771058.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, румыния, яссы, украина
В мире, Румыния, Яссы, Украина
В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства
В Румынии впервые за 13 лет человек умер от бешенства после укуса собаки
КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости.
В Румынии впервые за последние 13 лет из-за заражения бешенством скончался человек, сообщает телеканал Digi 24
.
Ранее директор ветеринарного управления уезда Яссы
Габриель Чобану заявил, что в северо-восточных уездах Румынии
, граничащих с Украиной
и Молдавией
, растет количество случаев бешенства у животных.
"Сорокачетырехлетний мужчина из Ясс умер от бешенства после укуса бродячей собаки, забежавшей во двор его дома. Это первый смертельный случай бешенства, зарегистрированный в Румынии за последние 13 лет", - сообщает телеканал.
Инцидент произошел в конце февраля, когда во двор мужчины забежала бродячая собака. Он попытался прогнать животное и был укушен в руку. По словам семьи, он несколько дней принимал антибиотики, но не сделал прививку от бешенства. Первые симптомы заболевания появились только в июне.
Мужчину обследовали в нескольких больницах Ясс, подозрения на бешенство возникли только после того, как семья упомянула об укусе в феврале. Позже диагноз подтвердился, и пациента госпитализировали в инфекционную больницу, он пробыл в коме более трех недель и скончался не приходя в сознание.
Хотя переносчиками могут быть собаки, основным источником бешенства в Румынии являются лисы. Последний смертельный случай бешенства был зафиксирован в 2012 году в уезде Бакэу, когда от этой болезни умерла 12-летняя девочка.