Глава бюро RT рассказал, как его задержали в Великобритании
Глава бюро RT в Ливане Суини рассказал, как его задержали и допросили в Британии
© Фото : RTГлава бюро RT в Ливане Стив Суини
© Фото : RT
Глава бюро RT в Ливане Стив Суини. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава бюро RT в Ливане Стив Суини рассказал, как его задержали в Великобритании, отметив, что при допросе особое внимание уделялось России и его журналистской деятельности на RT.
Вчера главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что главу бюро RT в Ливане, британца Стива Суини, задержали в Великобритании, куда он приехал к дочери, после ряда вопросов его отпустили.
Суини подчеркнул, что сразу после самолета его встретили два полицейских в штатском, которые сказали, что они из отдела по борьбе с терроризмом. Ему пояснили, что он не арестован, а лишь задержан. Опрашивали журналиста порядка трех-четырех часов и даже сфотографировали его тату.
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"Они забрали два мобильных телефона, ноутбук, iPad и умные часы. Особое внимание уделялось России и моей журналистской деятельности на RT. Спрашивали, есть ли у меня связи с российскими должностными лицами", - рассказал журналист RT.
Больше всего, как уточнил Суини, полицейских интересовала суть его работы на RT: чем именно занимается, из каких городов России ведет репортажи, кто ему платит и сколько.