https://ria.ru/20250717/rt-2029789531.html

Глава бюро RT рассказал, как его задержали в Великобритании

Глава бюро RT рассказал, как его задержали в Великобритании - РИА Новости, 17.07.2025

Глава бюро RT рассказал, как его задержали в Великобритании

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини рассказал, как его задержали в Великобритании, отметив, что при допросе особое внимание уделялось России и его журналистской... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:02:00+03:00

2025-07-17T20:02:00+03:00

2025-07-17T20:02:00+03:00

в мире

россия

ливан

великобритания

маргарита симоньян

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава бюро RT в Ливане Стив Суини рассказал, как его задержали в Великобритании, отметив, что при допросе особое внимание уделялось России и его журналистской деятельности на RT. Вчера главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что главу бюро RT в Ливане, британца Стива Суини, задержали в Великобритании, куда он приехал к дочери, после ряда вопросов его отпустили. Суини подчеркнул, что сразу после самолета его встретили два полицейских в штатском, которые сказали, что они из отдела по борьбе с терроризмом. Ему пояснили, что он не арестован, а лишь задержан. Опрашивали журналиста порядка трех-четырех часов и даже сфотографировали его тату. "Они забрали два мобильных телефона, ноутбук, iPad и умные часы. Особое внимание уделялось России и моей журналистской деятельности на RT. Спрашивали, есть ли у меня связи с российскими должностными лицами", - рассказал журналист RT. Больше всего, как уточнил Суини, полицейских интересовала суть его работы на RT: чем именно занимается, из каких городов России ведет репортажи, кто ему платит и сколько.

https://ria.ru/20250703/simonjan-2026854673.html

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ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, ливан, великобритания, маргарита симоньян