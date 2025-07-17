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Появились подробности по ситуации с розыском основательницы сети "Андерсон"
Появились подробности по ситуации с розыском основательницы сети "Андерсон" - РИА Новости, 17.07.2025
Появились подробности по ситуации с розыском основательницы сети "Андерсон"
Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова* объявлена в розыск по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:36:00+03:00
2025-07-17T17:36:00+03:00
2025-07-17T17:42:00+03:00
происшествия
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анастасия татулова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Основательница ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова* объявлена в розыск по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Татулова* объявлена в розыск по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента", - сказал собеседник агентства. Ранее РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщало, что основательница ресторанной сети "Андерсон" объявлена в розыск по статье УК РФ. В апреле 2024 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов. Татулова* проживает за пределами РФ. Она выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250318/rossija-2005675257.html
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происшествия, россия, украина, анастасия татулова
Происшествия, Россия, Украина, Анастасия Татулова
Появились подробности по ситуации с розыском основательницы сети "Андерсон"
Татулову объявили в розыск делу о неисполнении обязанностей иноагента