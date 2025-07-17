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Посольство России в Албании опровергло данные о ситуации в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2025
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https://ria.ru/20250717/rossiya-2029818056.html
Посольство России в Албании опровергло данные о ситуации в новых регионах
Посольство России в Албании опровергло данные о ситуации в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2025
Посольство России в Албании опровергло данные о ситуации в новых регионах
Посольство России в Албании опровергло недостоверные и предвзятые публикации в албанских СМИ о ситуации в новых субъектах РФ. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:05:00+03:00
2025-07-17T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
мариуполь
вооруженные силы украины
telegram
нахимовское военно-морское училище
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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Посольство России в Албании опровергло недостоверные и предвзятые публикации в албанских СМИ о ситуации в новых субъектах РФ. "Обратили внимание на тиражируемый в албанских СМИ абсолютно предвзятый материал онлайн-портала "Радио Свободная Европа"*, продвигающего в местном информпространстве лживые тезисы об отсутствии у российских властей готовности способствовать нормализации гуманитарной обстановки и восстановлению социально значимой инфраструктуры на освобожденных от ВСУ территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья", - говорится в сообщении посольства РФ в Telegram. Российские дипломаты отметили, что, несмотря на продолжающиеся варварские обстрелы киевским режимом мирных населенных пунктов Донбасса, в новых регионах России начиная с 2022 года было отремонтировано и построено порядка 23 тысяч различных объектов. "Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, объекты культуры и спорта, коммунальной и электросетевой инфраструктуры. На сегодняшний день отремонтировано около 7 тысяч многоквартирных домов, куда постепенно возвращаются мирные граждане, их число постоянно растет. Восстановлено свыше 5,5 тысячи километров автодорог, включая участки трассы "Новороссия", которая не только по сухопутному коридору связала Крым со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" – современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России", - уточнили в российском диппредставительстве. В сообщении подчеркивается, что Россия не только восстанавливает жильё и инфраструктуру, получившие повреждения от обстрелов ВСУ, но и строит "с нуля" на освобожденных территориях новые объекты. "Открыты многопрофильный медицинский центр в Мариуполе, перинатальный центр в Донецке, филиал Нахимовского военно-морского училища в Мелитополе. Завершён первый этап строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра "Маяк" в Запорожской области. Строится многопрофильный педиатрический центр в Мелитополе. Завершена большая часть работ по восстановлению Мариуполя. Строительные работы активно ведутся в Северодонецкой агломерации", - указали в посольстве РФ. Там добавили, что наглядно ознакомиться с позитивными изменениями, произошедшими в новых регионах Российской Федерации, можно в экспозиции "Мариуполь 2022-2025" и на информресурсах диппредставительства.*СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250716/zakon-2029509278.html
https://ria.ru/20250717/regiony-2029661909.html
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в мире, россия, донбасс, мариуполь, вооруженные силы украины, telegram, нахимовское военно-морское училище
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Telegram, Нахимовское военно-морское училище
Посольство России в Албании опровергло данные о ситуации в новых регионах

Посольство в Албании опровергло публикации в СМИ о ситуации в новых регионах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги Российской Федерации на балконах и фасаде одного и зданий в Донецке
Флаги Российской Федерации на балконах и фасаде одного и зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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БЕЛГРАД, 17 июл – РИА Новости. Посольство России в Албании опровергло недостоверные и предвзятые публикации в албанских СМИ о ситуации в новых субъектах РФ.
"Обратили внимание на тиражируемый в албанских СМИ абсолютно предвзятый материал онлайн-портала "Радио Свободная Европа"*, продвигающего в местном информпространстве лживые тезисы об отсутствии у российских властей готовности способствовать нормализации гуманитарной обстановки и восстановлению социально значимой инфраструктуры на освобожденных от ВСУ территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья", - говорится в сообщении посольства РФ в Telegram.
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Российские дипломаты отметили, что, несмотря на продолжающиеся варварские обстрелы киевским режимом мирных населенных пунктов Донбасса, в новых регионах России начиная с 2022 года было отремонтировано и построено порядка 23 тысяч различных объектов.
"Это жилые дома, школы, больницы, поликлиники, объекты культуры и спорта, коммунальной и электросетевой инфраструктуры. На сегодняшний день отремонтировано около 7 тысяч многоквартирных домов, куда постепенно возвращаются мирные граждане, их число постоянно растет. Восстановлено свыше 5,5 тысячи километров автодорог, включая участки трассы "Новороссия", которая не только по сухопутному коридору связала Крым со всей страной, но и стала частью маршрута "Азовское кольцо" – современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним морем России", - уточнили в российском диппредставительстве.
В сообщении подчеркивается, что Россия не только восстанавливает жильё и инфраструктуру, получившие повреждения от обстрелов ВСУ, но и строит "с нуля" на освобожденных территориях новые объекты.
"Открыты многопрофильный медицинский центр в Мариуполе, перинатальный центр в Донецке, филиал Нахимовского военно-морского училища в Мелитополе. Завершён первый этап строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра "Маяк" в Запорожской области. Строится многопрофильный педиатрический центр в Мелитополе. Завершена большая часть работ по восстановлению Мариуполя. Строительные работы активно ведутся в Северодонецкой агломерации", - указали в посольстве РФ.
Там добавили, что наглядно ознакомиться с позитивными изменениями, произошедшими в новых регионах Российской Федерации, можно в экспозиции "Мариуполь 2022-2025" и на информресурсах диппредставительства.
*СМИ, выполняющее функции иноагента
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассМариупольВооруженные силы УкраиныTelegramНахимовское военно-морское училище
 
 
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