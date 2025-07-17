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Небензя призвал власти Сирии принять меры для безопасности россиян в стране
Небензя призвал власти Сирии принять меры для безопасности россиян в стране - РИА Новости, 17.07.2025
Небензя призвал власти Сирии принять меры для безопасности россиян в стране
Россия на фоне эскалации в Сирии требует от властей страны принять надлежащие меры для обеспечения безопасности граждан и объектов РФ, заявил российский... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:49:00+03:00
2025-07-17T22:49:00+03:00
2025-07-17T22:49:00+03:00
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ООН, 17 июл – РИА Новости. Россия на фоне эскалации в Сирии требует от властей страны принять надлежащие меры для обеспечения безопасности граждан и объектов РФ, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. "Напоминаем в этой связи об императиве обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии, требуем от сирийских властей принятия надлежащих мер", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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в мире, россия, сирия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН
Небензя призвал власти Сирии принять меры для безопасности россиян в стране
Небензя: Россия требует от САР принять надлежащие меры безопасности россиян