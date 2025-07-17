https://ria.ru/20250717/rossiya-2029804667.html

ВМС Йемена спасли российского моряка с подбитого сухогруза "Eternity C"

ВМС Йемена спасли российского моряка с подбитого сухогруза "Eternity C" - РИА Новости, 17.07.2025

ВМС Йемена спасли российского моряка с подбитого сухогруза "Eternity C"

Российский моряк с подбитого правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) греческого сухогруза Eternity C Алексей Галактионов был спасен РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:46:00+03:00

2025-07-17T20:46:00+03:00

2025-07-17T20:53:00+03:00

йемен

в мире

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сша

евросоюз

ансар алла

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ДОХА, 17 июл - РИА Новости, Юлия Троицкая. Российский моряк с подбитого правящим на севере Йемена шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами) греческого сухогруза Eternity C Алексей Галактионов был спасен военно-морскими силами Йемена, он проходит лечение в стране в связи с ранением и идёт на поправку, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в министерстве иностранных дел правительства хуситов."Да, россиянин Алексей Галактионов был членом экипажа. Его и ещё несколько человек спасли военно-морские силы Йемена. Российский моряк получил ранение и все еще продолжает лечение в Йемене. Сейчас его состояние здоровья заметно улучшилось", - сказал источник.Ранее агентство Рейтер сообщало, что компания-судовладелец Cosmoship сообщила о 10 числящихся пропавшими членах экипажа судна Eternity C. Судовладельцы также подтвердили, что десять моряков были спасены после атаки.Агентство со ссылкой на источники указало, что спасенные члены экипажа в понедельник прибыли в Саудовскую Аравию. Рейтер также подчеркивает, что, по данным Cosmoship, на судне оставались 15 человек, которые считаются пропавшими без вести. По данным источника Рейтер, пятеро из них погибли до затопления судна.Ранее греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на судно три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших, по данным телеканала, россиянин, который работал на судне электромехаником, ему ампутировали конечность. В то же время издание Times of Israel опубликовало информацию о четырех погибших со ссылкой на информированный источник.Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявили, что судно полностью затонуло, а часть экипажа спасена. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены. Посольство США в Йемене заявило, что хуситы похитили моряков с судна, призвав немедленно всех отпустить.Атака на греческий сухогруз Eternity — это второе за несколько дней нападение на торговое судно у берегов Йемена. UKMTO сообщило о нападении на судно Magic Seas у порта Ходейда. Ответственность за нападение взяло на себя правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла". Они заявили, что потопили сухогруз Magic Seas, который нарушил их запрет на заход в порты Израиля.

https://ria.ru/20250711/husity-2028466007.html

йемен

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йемен, в мире, саудовская аравия, сша, евросоюз, ансар алла