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Bloomberg сообщил о долгожданной победе в российской экономике - РИА Новости, 17.07.2025
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19:58 17.07.2025 (обновлено: 20:01 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/rossiya-2029788806.html
Bloomberg сообщил о долгожданной победе в российской экономике
Bloomberg сообщил о долгожданной победе в российской экономике - РИА Новости, 17.07.2025
Bloomberg сообщил о долгожданной победе в российской экономике
Рост цен в России в июне значительно замедлился, что свидетельствует о результативности усилий Центробанка, пишут аналитики Bloomberg в статье, озаглавленной... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:58:00+03:00
2025-07-17T20:01:00+03:00
россия
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Рост цен в России в июне значительно замедлился, что свидетельствует о результативности усилий Центробанка, пишут аналитики Bloomberg в статье, озаглавленной "Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией"."По данным ЦБ, годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, что значительно превышает целевой показатель в 4%. При этом текущий рост цен теперь соответствует этому значению после замедления по сравнению с предыдущим месяцем", — говорится в материале.По мнению Bloomberg, значительное замедление роста цен в июне стало первым серьезным признаком, что усилия Банка России принесли плоды после продолжительного периода жесткой денежной политики.Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме она продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.на Финансовом конгрессе Банка России в начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что замедление инфляции в стране проходит быстрее, чем ожидал регулятор.По данным Росстата, инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее.
https://ria.ru/20250714/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Bloomberg сообщил о долгожданной победе в российской экономике

Bloomberg: Банк России одерживает победу в борьбе с инфляцией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Рост цен в России в июне значительно замедлился, что свидетельствует о результативности усилий Центробанка, пишут аналитики Bloomberg в статье, озаглавленной "Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией".
"По данным ЦБ, годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, что значительно превышает целевой показатель в 4%. При этом текущий рост цен теперь соответствует этому значению после замедления по сравнению с предыдущим месяцем", — говорится в материале.
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По мнению Bloomberg, значительное замедление роста цен в июне стало первым серьезным признаком, что усилия Банка России принесли плоды после продолжительного периода жесткой денежной политики.
Банк России 6 июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме она продержалась более семи месяцев — с конца октября прошлого года.
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При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не наметил направленность дальнейших шагов: решения будут принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
на Финансовом конгрессе Банка России в начале июля глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что замедление инфляции в стране проходит быстрее, чем ожидал регулятор.
По данным Росстата, инфляция в России в июле замедлилась до 0,2% в месячном выражении после 0,43% в мае, в годовом - до 9,4% с 9,88% месяцем ранее.
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РоссияЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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