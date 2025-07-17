https://ria.ru/20250717/rossija-2029805450.html

В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО

В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 17.07.2025

В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО

Более 140 законодательных инициатив по поддержке бойцов СВО и их семей принято в России с начала спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T20:54:00+03:00

2025-07-17T20:54:00+03:00

2025-07-17T20:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

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госдума рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 140 законодательных инициатив по поддержке бойцов СВО и их семей принято в России с начала спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Для "Единой России" ключевое направление – это законотворчество. С начала спецоперации принято более 140 законодательных инициатив, которые связаны со статусом участника СВО и поддержкой, соответственно, участников СВО и их семей. В числе последних одобренных Думой, напомню, инициатив партии – это закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов", - сказал Медведев в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России". Медведев добавил, что Госдума рассматривает законопроект об ограничении пятнадцатью днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца. Кроме того, готовится к внесению законопроект, который гарантирует бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляет социальные гарантии для детей участников специальной военной операции в год окончания ими школы, отметил председатель партии.

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029801243.html

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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф