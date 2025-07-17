В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО
Медведев: в России приняли более 140 законопроектов по поддержке бойцов СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Военнослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 140 законодательных инициатив по поддержке бойцов СВО и их семей принято в России с начала спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Для "Единой России" ключевое направление – это законотворчество. С начала спецоперации принято более 140 законодательных инициатив, которые связаны со статусом участника СВО и поддержкой, соответственно, участников СВО и их семей. В числе последних одобренных Думой, напомню, инициатив партии – это закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов", - сказал Медведев в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России".
Медведев добавил, что Госдума рассматривает законопроект об ограничении пятнадцатью днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца. Кроме того, готовится к внесению законопроект, который гарантирует бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляет социальные гарантии для детей участников специальной военной операции в год окончания ими школы, отметил председатель партии.