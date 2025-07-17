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В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rossija-2029805450.html
В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО
В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО - РИА Новости, 17.07.2025
В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО
Более 140 законодательных инициатив по поддержке бойцов СВО и их семей принято в России с начала спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:54:00+03:00
2025-07-17T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 140 законодательных инициатив по поддержке бойцов СВО и их семей принято в России с начала спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Для "Единой России" ключевое направление – это законотворчество. С начала спецоперации принято более 140 законодательных инициатив, которые связаны со статусом участника СВО и поддержкой, соответственно, участников СВО и их семей. В числе последних одобренных Думой, напомню, инициатив партии – это закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов", - сказал Медведев в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России". Медведев добавил, что Госдума рассматривает законопроект об ограничении пятнадцатью днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца. Кроме того, готовится к внесению законопроект, который гарантирует бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляет социальные гарантии для детей участников специальной военной операции в год окончания ими школы, отметил председатель партии.
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029801243.html
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
В России приняли более 140 инициатив по поддержке бойцов СВО

Медведев: в России приняли более 140 законопроектов по поддержке бойцов СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Военнослужащие группировки войск Центр у самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 140 законодательных инициатив по поддержке бойцов СВО и их семей принято в России с начала спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Для "Единой России" ключевое направление – это законотворчество. С начала спецоперации принято более 140 законодательных инициатив, которые связаны со статусом участника СВО и поддержкой, соответственно, участников СВО и их семей. В числе последних одобренных Думой, напомню, инициатив партии – это закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов", - сказал Медведев в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России".
Медведев добавил, что Госдума рассматривает законопроект об ограничении пятнадцатью днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца. Кроме того, готовится к внесению законопроект, который гарантирует бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляет социальные гарантии для детей участников специальной военной операции в год окончания ими школы, отметил председатель партии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Вчера, 20:30
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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