https://ria.ru/20250717/rossija-2029755093.html
Разыскиваемая основательница сети "Андерсон" задолжала 223 тысячи рублей
Разыскиваемая основательница сети "Андерсон" задолжала 223 тысячи рублей - РИА Новости, 17.07.2025
Разыскиваемая основательница сети "Андерсон" задолжала 223 тысячи рублей
Разыскиваемая основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова * задолжала в РФ более 223 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:41:00+03:00
2025-07-17T17:41:00+03:00
2025-07-17T17:41:00+03:00
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анастасия татулова
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Разыскиваемая основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова * задолжала в РФ более 223 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами ФССП РФ. Ранее РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщало, что основательница ресторанной сети "Андерсон" объявлена в розыск по статье УК РФ. Однако по какой именно статье разыскивается Татулова*, неизвестно. За Татуловой* числится долг по "иным взысканиям имущественного характера в пользу физических или юридических лиц" более чем на 233 тысячи рублей с начала июля этого года. В апреле 2024 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов. Татулова* проживает за пределами РФ. Она выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html
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происшествия, россия, украина, анастасия татулова, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Россия, Украина, Анастасия Татулова, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Разыскиваемая основательница сети "Андерсон" задолжала 223 тысячи рублей
Разыскиваемая основательница сети "Андерсон" Татулова задолжала 223 тыс руб