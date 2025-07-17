https://ria.ru/20250717/rossija-2029755093.html

Разыскиваемая основательница сети "Андерсон" задолжала 223 тысячи рублей

Разыскиваемая основательница сети "Андерсон" задолжала 223 тысячи рублей - РИА Новости, 17.07.2025

Разыскиваемая основательница сети "Андерсон" задолжала 223 тысячи рублей

Разыскиваемая основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова * задолжала в РФ более 223 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:41:00+03:00

2025-07-17T17:41:00+03:00

2025-07-17T17:41:00+03:00

происшествия

россия

украина

анастасия татулова

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Разыскиваемая основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова * задолжала в РФ более 223 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами ФССП РФ. Ранее РИА Новости со ссылкой на базу розыска МВД РФ сообщало, что основательница ресторанной сети "Андерсон" объявлена в розыск по статье УК РФ. Однако по какой именно статье разыскивается Татулова*, неизвестно. За Татуловой* числится долг по "иным взысканиям имущественного характера в пользу физических или юридических лиц" более чем на 233 тысячи рублей с начала июля этого года. В апреле 2024 года Минюст включил её в реестр иностранных агентов. Татулова* проживает за пределами РФ. Она выступала против СВО на Украине, принимала участие в распространении сообщений иностранного агента и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250714/bykov-2029021611.html

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происшествия, россия, украина, анастасия татулова, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)