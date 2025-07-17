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Россия готова к любому развитию событий в Приднестровье, заявил МИД - РИА Новости, 17.07.2025
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17:26 17.07.2025 (обновлено: 17:27 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/rossija-2029750820.html
Россия готова к любому развитию событий в Приднестровье, заявил МИД
Россия готова к любому развитию событий в Приднестровье, заявил МИД - РИА Новости, 17.07.2025
Россия готова к любому развитию событий в Приднестровье, заявил МИД
Москва готова надлежащим образом отреагировать на любой сценарий развития ситуации вокруг Приднестровья, в том числе самый неблагополучный, заявила официальный... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:26:00+03:00
2025-07-17T17:27:00+03:00
в мире
молдавия
москва
россия
майя санду
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва готова надлежащим образом отреагировать на любой сценарий развития ситуации вокруг Приднестровья, в том числе самый неблагополучный, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье. "В Москве внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг Приднестровья. Готовы надлежащим образом отреагировать на любой, в том числе самый неблагополучный, неблагоприятный сценарий", - сказала Захарова на брифинге. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии на 2024-2034 годы называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, на котором была принята стратегия, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данный документ противоречит нейтральному статусу страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250715/kreml-2029217344.html
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в мире, молдавия, москва, россия, майя санду, мария захарова, нато
В мире, Молдавия, Москва, Россия, Майя Санду, Мария Захарова, НАТО
Россия готова к любому развитию событий в Приднестровье, заявил МИД

Захарова: РФ готова отреагировать на любое развитие событий в Приднестровье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва готова надлежащим образом отреагировать на любой сценарий развития ситуации вокруг Приднестровья, в том числе самый неблагополучный, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил РИА Новости, что военными НАТО разработан план нападения на Приднестровье.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Кремле назвали Приднестровье предметом озабоченности России
15 июля, 12:55
Москве внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг Приднестровья. Готовы надлежащим образом отреагировать на любой, в том числе самый неблагополучный, неблагоприятный сценарий", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах в Молдавии президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус республики.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии на 2024-2034 годы называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, на котором была принята стратегия, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данный документ противоречит нейтральному статусу страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Молдавии прокомментировали слова Санду о миротворцах в Приднестровье
23 июня, 16:54
 
В миреМолдавияМоскваРоссияМайя СандуМария ЗахароваНАТО
 
 
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