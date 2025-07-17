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В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности - РИА Новости, 17.07.2025
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13:01 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rossija-2029678317.html
В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности
В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности - РИА Новости, 17.07.2025
В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:01:00+03:00
2025-07-17T13:01:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности. "У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ и создании якобы органа, координирующего этот процесс. Ранее "Известия" сообщали, что в РФ якобы может быть определен единый госорган, ответственный за координацию отключения мобильного интернета, а также создана система оповещения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему о таких планах "неизвестно".
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности

Песков: в РФ есть работающая система антитеррористической деятельности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности.
"У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ и создании якобы органа, координирующего этот процесс.
Ранее "Известия" сообщали, что в РФ якобы может быть определен единый госорган, ответственный за координацию отключения мобильного интернета, а также создана система оповещения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему о таких планах "неизвестно".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков ответил на вопрос об ограничениях работы интернета
12:42
 
РоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
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