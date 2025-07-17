https://ria.ru/20250717/rossija-2029678317.html
В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности
В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности - РИА Новости, 17.07.2025
В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:01:00+03:00
2025-07-17T13:01:00+03:00
2025-07-17T13:01:00+03:00
россия
дмитрий песков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:15:2942:1669_1920x0_80_0_0_e4e8e0f88abfcbb25bbbc5051ca1e203.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности. "У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ и создании якобы органа, координирующего этот процесс. Ранее "Известия" сообщали, что в РФ якобы может быть определен единый госорган, ответственный за координацию отключения мобильного интернета, а также создана система оповещения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему о таких планах "неизвестно".
https://ria.ru/20250717/internet-2029670873.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b75850c76e57e798c7044dda58c01613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности
Песков: в РФ есть работающая система антитеррористической деятельности