https://ria.ru/20250717/rossija-2029678317.html

В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности

В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности - РИА Новости, 17.07.2025

В Кремле рассказали о системе антитеррористической деятельности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:01:00+03:00

2025-07-17T13:01:00+03:00

2025-07-17T13:01:00+03:00

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в России имеется работающая система антитеррористической деятельности. "У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об ограничениях в работе мобильного интернета в РФ и создании якобы органа, координирующего этот процесс. Ранее "Известия" сообщали, что в РФ якобы может быть определен единый госорган, ответственный за координацию отключения мобильного интернета, а также создана система оповещения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему о таких планах "неизвестно".

https://ria.ru/20250717/internet-2029670873.html

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россия, дмитрий песков, общество