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Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной - РИА Новости, 17.07.2025
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12:47 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rossija-2029672200.html
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной - РИА Новости, 17.07.2025
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной
России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:47:00+03:00
2025-07-17T12:47:00+03:00
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной

Песков: РФ и Украине предстоит начать обсуждение меморандумов по урегулированию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
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