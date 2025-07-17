https://ria.ru/20250717/rossija-2029672200.html
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной - РИА Новости, 17.07.2025
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной
России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:47:00+03:00
2025-07-17T12:47:00+03:00
2025-07-17T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. России и Украине предстоит провести третий раунд переговоров и начать обсуждение проектов меморандумов по урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ведем прямые переговоры с представителями киевского режима. Предстоит провести третий раунд и начать обсуждение на третьем раунде тех проектов меморандумов, которыми стороны предварительно обменялись. И здесь речь именно идет о прямых переговорах, впрочем которые проводятся при посреднических усилиях Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной
Песков: РФ и Украине предстоит начать обсуждение меморандумов по урегулированию