https://ria.ru/20250717/rosatom-2029780779.html

Ученые "Росатома" закончили первый этап создания комплекса "ВИЗАРТ-РДМ"

Ученые "Росатома" закончили первый этап создания комплекса "ВИЗАРТ-РДМ" - РИА Новости, 17.07.2025

Ученые "Росатома" закончили первый этап создания комплекса "ВИЗАРТ-РДМ"

Корпорация "Росатом" завершила первый этап разработки программного комплекса "ВИЗАРТ-РДМ", он является технологической основой цифрового двойника... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:28:00+03:00

2025-07-17T19:28:00+03:00

2025-07-17T19:29:00+03:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

наука и инновации

технологии

ядерное топливо

время науки

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Корпорация "Росатом" завершила первый этап разработки программного комплекса "ВИЗАРТ-РДМ", он является технологической основой цифрового двойника радиохимического производства, сообщает пресс-служба холдинга. Программу создают специалисты частного учреждения "Наука и инновации", АО "ВНИИНМ", АО "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" (входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") и ряда других отраслевых предприятий. Работа выполняется по заказу топливного дивизиона корпорации. Новая версия виртуального радиохимического завода помогает оценивать все этапы переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), выполнять анализ состава и количества реагентов, объем отходов, параметры технологических операций и специфические для радиохимических процессов характеристики. На основе массива данных она позволит оптимизировать технологию переработки объектов по переработке ОЯТ и методы обращения с радиоактивными отходами (РАО) как на стадии разработки технологии, так и на стадии эксплуатации производства. Технологический цифровой двойник также позволит ученым уйти от "ручного" расчета и минимизировать риски ошибок при реализации реальных проектов. "Ученые продолжают улучшать программный комплекс, модернизируя алгоритмы и повышая скорость обработки данных, упрощая интерфейс и формы предоставления результатов. Частное учреждение “Наука и инновации” курирует работу всех разработчиков, определяя соответствие новых технических решений с запросом заказчика. Для российской науки – это важный проект, так как пока двойников радиохимических производств, необходимых для повышения эффективности создания и дальнейшей эксплуатации объектов замкнутого ядерного топливного цикла, нет", – отметил руководитель направления группы сопровождения проектов радиохимии частного учреждения "Наука и инновации" Павел Нечаев, его слова приводит пресс-служба. На данный момент разработано основное видение новой версии программного комплекса, включая подходы к алгоритмам расчета на основе технической документации, описывающей все процессы производства и циклы переработки ОЯТ, методы обращения с РАО, требования к программному комплексу и его структуре. Завершение этой работы позволит перейти специалистам к разработке программного обеспечения. "Цифровизация радиохимического направления – одно из важных направлений стратегической отраслевой программы “Развитие радиохимического направления”, реализуемой госкорпорацией “Росатом” при участии ведущих научных и производственных предприятий отрасли. Создание цифровых двойников действующих и создаваемых производств обеспечит комплексную проверку создаваемых технологий на математических моделях и упростит процессы проектирования и модернизации радиохимических производств", – отметил руководитель проектного офиса по развитию новых продуктов ядерного топливного цикла АО "ТВЭЛ" Евгений Пидопригора.

https://ria.ru/20250715/tavrida-2029323788.html

https://ria.ru/20250711/rosatom-2028593134.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", наука и инновации, технологии, ядерное топливо