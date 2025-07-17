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Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rogov-2029763832.html
Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов
Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 17.07.2025
Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов
Освобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:05:00+03:00
2025-07-17T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Освобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск "Днепр" освободили Каменское. "Освобождение Каменского позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск и открывает прямую дорогу на город Запорожье. Символично, что в освобождении села участвовали подразделения десантно-штурмовых казачьих полков. Земли запорожских казаков освобождают ставропольские и кубанские казаки", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов

Рогов: освобождение Каменского открывает прямую дорогу на город Запорожье

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Освобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск "Днепр" освободили Каменское.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Каменское в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили Каменское в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Каменское в Запорожской области
"Освобождение Каменского позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск и открывает прямую дорогу на город Запорожье. Символично, что в освобождении села участвовали подразделения десантно-штурмовых казачьих полков. Земли запорожских казаков освобождают ставропольские и кубанские казаки", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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