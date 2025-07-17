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Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов

Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 17.07.2025

Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов

Освобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:05:00+03:00

2025-07-17T18:05:00+03:00

2025-07-17T18:05:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Освобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск "Днепр" освободили Каменское. "Освобождение Каменского позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск и открывает прямую дорогу на город Запорожье. Символично, что в освобождении села участвовали подразделения десантно-штурмовых казачьих полков. Земли запорожских казаков освобождают ставропольские и кубанские казаки", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, запорожье, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность