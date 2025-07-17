Освобождение Каменского открывает дорогу на город Запорожье, заявил Рогов
Рогов: освобождение Каменского открывает прямую дорогу на город Запорожье
Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Освобождение села Каменское в Запорожской области открывает прямую дорогу на подконтрольный ВСУ город Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск "Днепр" освободили Каменское.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Каменское в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Каменское в Запорожской области
"Освобождение Каменского позволит создать плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск и открывает прямую дорогу на город Запорожье. Символично, что в освобождении села участвовали подразделения десантно-штурмовых казачьих полков. Земли запорожских казаков освобождают ставропольские и кубанские казаки", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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