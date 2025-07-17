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Киев с начала года получил больше 400 тысяч снарядов из-за рубежа - РИА Новости, 17.07.2025
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11:43 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/reuters-2029650000.html
Киев с начала года получил больше 400 тысяч снарядов из-за рубежа
Киев с начала года получил больше 400 тысяч снарядов из-за рубежа - РИА Новости, 17.07.2025
Киев с начала года получил больше 400 тысяч снарядов из-за рубежа
Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:43:00+03:00
2025-07-17T11:43:00+03:00
в мире
украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник из служб безопасности одной из европейских стран. "Из около 420 тысяч артиллерийских снарядов, полученных Украиной с начала этого года до середины мая, только 160 тысяч были из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в инициативу более одного миллиарда евро. По данным минобороны Чехии, в минувшем году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028250946.html
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в мире, украина, киев, чехия, петр павел, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Чехия, Петр Павел, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лавров
Киев с начала года получил больше 400 тысяч снарядов из-за рубежа

Reuters: Киев за с начала года получил около 420 тыс артснарядов из-за рубежа

© Getty Images / Pierre CromАртиллерийские снаряды
Артиллерийские снаряды - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Getty Images / Pierre Crom
Артиллерийские снаряды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина за приблизительно пять месяцев 2025 года получила около 420 тысяч артиллерийских снарядов из-за рубежа, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник из служб безопасности одной из европейских стран.
"Из около 420 тысяч артиллерийских снарядов, полученных Украиной с начала этого года до середины мая, только 160 тысяч были из Соединенных Штатов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Американская реактивная система залпового огня GMLRS - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
СМИ: США возобновили поставки снарядов и ракет Украине
10 июля, 01:04
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В частности, Германия, как сообщил 7 июля в Праге журналистам глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль, вложила в инициативу более одного миллиарда евро.
По данным минобороны Чехии, в минувшем году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллиона единиц артснарядов. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Рубио призвал страны НАТО передать Украине вооружение из своих запасов
11 июля, 15:28
 
В миреУкраинаКиевЧехияПетр ПавелДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТОСергей Лавров
 
 
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