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В Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере - РИА Новости, 17.07.2025
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19:54 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/retsepty-2029788029.html
В Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере
В Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере - РИА Новости, 17.07.2025
В Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере
Минздрав России готов рассмотреть обращение депутата Госдумы от партии "Новые люди" Антона Ткачева с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:54:00+03:00
2025-07-17T19:54:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минздрав России готов рассмотреть обращение депутата Госдумы от партии "Новые люди" Антона Ткачева с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере, однако такая возможность уже предусмотрена, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев сообщал в своем Telegram-канале, что написал запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере. Он уточнил, что к нему поступают обращения от граждан с жалобами на неразборчивый почерк врачей. Из-за этого люди сталкиваются с задержками в лечении и отказами фармацевтов продавать лекарства. "Обращение депутата Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Антона Ткачева в Минздрав России не поступало, но при его поступлении будет рассмотрено в установленном порядке. Дополнительно сообщаем, что вопрос, поднимаемый в запросе, урегулирован: приказом Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н предусмотрена возможность оформления лекарственных препаратов на рецептурных бланках с использованием печатающих устройств", - пояснили там. В Минздраве добавили, что состав лекарственного препарата, его форма и обращение медработника к фармацевту об отпуске лекарственного препарата на бумажном носителе оформляются на латинском или русском языке в родительном падеже. "Также рецепт может быть оформлен в форме электронного документа, заполняемого на русском языке. Медицинский работник, оформивший рецепт с нарушением настоящего порядка, или руководитель медицинской организации обеспечивают своевременное переоформление требуемого для пациента рецепта", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250706/vrachi-2027442880.html
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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере

Минздрав рассмотрит просьбу Ткачева обязать врачей печатать рецепты на принтере

© Fotolia / PHILETDOMМедицинский рецепт
Медицинский рецепт - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Fotolia / PHILETDOM
Медицинский рецепт. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минздрав России готов рассмотреть обращение депутата Госдумы от партии "Новые люди" Антона Ткачева с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере, однако такая возможность уже предусмотрена, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев сообщал в своем Telegram-канале, что написал запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере. Он уточнил, что к нему поступают обращения от граждан с жалобами на неразборчивый почерк врачей. Из-за этого люди сталкиваются с задержками в лечении и отказами фармацевтов продавать лекарства.
«
"Обращение депутата Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Антона Ткачева в Минздрав России не поступало, но при его поступлении будет рассмотрено в установленном порядке. Дополнительно сообщаем, что вопрос, поднимаемый в запросе, урегулирован: приказом Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н предусмотрена возможность оформления лекарственных препаратов на рецептурных бланках с использованием печатающих устройств", - пояснили там.
В Минздраве добавили, что состав лекарственного препарата, его форма и обращение медработника к фармацевту об отпуске лекарственного препарата на бумажном носителе оформляются на латинском или русском языке в родительном падеже.
"Также рецепт может быть оформлен в форме электронного документа, заполняемого на русском языке. Медицинский работник, оформивший рецепт с нарушением настоящего порядка, или руководитель медицинской организации обеспечивают своевременное переоформление требуемого для пациента рецепта", - сообщили в ведомстве.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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