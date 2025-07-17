Рейтинг@Mail.ru
Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь общепиту 375 млн рублей - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
11:22 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/restorany-2029645441.html
Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь общепиту 375 млн рублей
Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь общепиту 375 млн рублей - РИА Новости, 17.07.2025
Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь общепиту 375 млн рублей
Гарантийный фонд Хабаровского края с 2020 года помог привлечь около 375 миллионов рублей заемных средств ресторанному бизнесу на развитие, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:22:00+03:00
2025-07-17T11:22:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
хабаровский край
ресторан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c1c08aee8324e11020d660651130b46c.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гарантийный фонд Хабаровского края с 2020 года помог привлечь около 375 миллионов рублей заемных средств ресторанному бизнесу на развитие, сообщает пресс-служба правительства региона. "Одна из основных проблем, с которой сталкивается предприниматель при обращении за кредитом в банк – это недостаточное залоговое обеспечение. Гарантийный фонд помогает получить кредит, ручаясь за компанию. Это особенно важно в кризисные времена, поскольку такие кредиты позволяют бизнесу удержаться "на плаву", направить средства на необходимые нужды. Предприятия общественного питания в течение последних лет сталкивались с большими вызовами: это и пандемия, и санкции, которые ломают цепочки поставок продовольствия", – рассказала генеральный директор Гарантийного фонда региона Анастасия Танаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с 2020 года в Гарантийный фонд обратилось около 50 предприятий сферы общественного питания, тем самым они смогли привлечь в свою деятельность около 375 миллионов рублей. Танаева добавила, что максимальный размер поручительства в фонде составляет до 70% от суммы финансирования, но не более 25 миллионов рублей, максимальный срок – 10 лет. Стоимость поручительства варьируется от 0,25% годовых для начинающих предпринимателей, 0,5% для производственных предприятий и 0,75% для всех остальных СМСП. Поручительство фонда доступно малому и среднему бизнесу по президентскому нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250716/turizm-2029407784.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577997540_36:0:1743:1280_1920x0_80_0_0_931471a79db3741279f22f0d58ddd65e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , хабаровский край, ресторан
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Хабаровский край, Ресторан
Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь общепиту 375 млн рублей

Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь ресторанам 375 млн рублей

© Pixabay / Free-PhotosРаботники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Pixabay / Free-Photos
Работники ресторана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гарантийный фонд Хабаровского края с 2020 года помог привлечь около 375 миллионов рублей заемных средств ресторанному бизнесу на развитие, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Одна из основных проблем, с которой сталкивается предприниматель при обращении за кредитом в банк – это недостаточное залоговое обеспечение. Гарантийный фонд помогает получить кредит, ручаясь за компанию. Это особенно важно в кризисные времена, поскольку такие кредиты позволяют бизнесу удержаться "на плаву", направить средства на необходимые нужды. Предприятия общественного питания в течение последних лет сталкивались с большими вызовами: это и пандемия, и санкции, которые ломают цепочки поставок продовольствия", – рассказала генеральный директор Гарантийного фонда региона Анастасия Танаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что с 2020 года в Гарантийный фонд обратилось около 50 предприятий сферы общественного питания, тем самым они смогли привлечь в свою деятельность около 375 миллионов рублей.
Танаева добавила, что максимальный размер поручительства в фонде составляет до 70% от суммы финансирования, но не более 25 миллионов рублей, максимальный срок – 10 лет. Стоимость поручительства варьируется от 0,25% годовых для начинающих предпринимателей, 0,5% для производственных предприятий и 0,75% для всех остальных СМСП.
Поручительство фонда доступно малому и среднему бизнесу по президентскому нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Более 5 тысяч туристических субъектов МСП появилось в России за полгода
Вчера, 11:01
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаХабаровский крайРесторан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала