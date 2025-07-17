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Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь общепиту 375 млн рублей

Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь общепиту 375 млн рублей - РИА Новости, 17.07.2025

Гарантийный фонд Хабаровского края помог привлечь общепиту 375 млн рублей

Гарантийный фонд Хабаровского края с 2020 года помог привлечь около 375 миллионов рублей заемных средств ресторанному бизнесу на развитие, сообщает пресс-служба РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Гарантийный фонд Хабаровского края с 2020 года помог привлечь около 375 миллионов рублей заемных средств ресторанному бизнесу на развитие, сообщает пресс-служба правительства региона. "Одна из основных проблем, с которой сталкивается предприниматель при обращении за кредитом в банк – это недостаточное залоговое обеспечение. Гарантийный фонд помогает получить кредит, ручаясь за компанию. Это особенно важно в кризисные времена, поскольку такие кредиты позволяют бизнесу удержаться "на плаву", направить средства на необходимые нужды. Предприятия общественного питания в течение последних лет сталкивались с большими вызовами: это и пандемия, и санкции, которые ломают цепочки поставок продовольствия", – рассказала генеральный директор Гарантийного фонда региона Анастасия Танаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с 2020 года в Гарантийный фонд обратилось около 50 предприятий сферы общественного питания, тем самым они смогли привлечь в свою деятельность около 375 миллионов рублей. Танаева добавила, что максимальный размер поручительства в фонде составляет до 70% от суммы финансирования, но не более 25 миллионов рублей, максимальный срок – 10 лет. Стоимость поручительства варьируется от 0,25% годовых для начинающих предпринимателей, 0,5% для производственных предприятий и 0,75% для всех остальных СМСП. Поручительство фонда доступно малому и среднему бизнесу по президентскому нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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