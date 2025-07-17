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СК завершил следствие по делу директора Нарвского музея Эстонии
СК завершил следствие по делу директора Нарвского музея Эстонии - РИА Новости, 17.07.2025
СК завершил следствие по делу директора Нарвского музея Эстонии
Завершено расследование дела директора Нарвского музея Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:03:00+03:00
2025-07-17T10:03:00+03:00
2025-07-17T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Завершено расследование дела директора Нарвского музея Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Председателю СК России доложено о завершении расследования уголовного дела в отношении директора Нарвского музея Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой. Следствием установлено, что в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне она организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что Сморжевских-Смирновой предъявлено обвинение в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ, она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
https://ria.ru/20250611/shlosberg-2022245176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Эстония, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завершил следствие по делу директора Нарвского музея Эстонии
СК завершил расследование дела директора музея Эстонии Сморжевских-Смирновой