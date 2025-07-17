https://ria.ru/20250717/rassledovanie-2029628613.html

СК завершил следствие по делу директора Нарвского музея Эстонии

СК завершил следствие по делу директора Нарвского музея Эстонии - РИА Новости, 17.07.2025

СК завершил следствие по делу директора Нарвского музея Эстонии

Завершено расследование дела директора Нарвского музея Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:03:00+03:00

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2025-07-17T10:03:00+03:00

россия

эстония

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Завершено расследование дела директора Нарвского музея Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой, которая на День Победы вывешивала на всеобщее обозрение плакаты с изображением президента РФ и ложными надписями, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Председателю СК России доложено о завершении расследования уголовного дела в отношении директора Нарвского музея Эстонии Марии Сморжевских-Смирновой. Следствием установлено, что в 2023, 2024 и 2025 годах в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне она организовала, обеспечила доступ и оказала содействие в размещении на одной из стен Нарвского замка плакатов с изображением президента РФ и надписями, содержащими недостоверную информацию о совершении им военных преступлений", - сказали в ведомстве. В СК РФ добавили, что Сморжевских-Смирновой предъявлено обвинение в реабилитации нацизма и публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ, она объявлена в международный розыск и заочно арестована.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, эстония, следственный комитет россии (ск рф), происшествия