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Великобритания и Германия разработают ракеты большой дальности - РИА Новости, 17.07.2025
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08:26 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rakety-2029616980.html
Великобритания и Германия разработают ракеты большой дальности
Великобритания и Германия разработают ракеты большой дальности - РИА Новости, 17.07.2025
Великобритания и Германия разработают ракеты большой дальности
Великобритания и Германия в рамках совместного проекта разработают ракеты с дальностью действия более 2 тысяч километров, сообщил офис премьер-министра... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:26:00+03:00
2025-07-17T08:26:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания и Германия в рамках совместного проекта разработают ракеты с дальностью действия более 2 тысяч километров, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Стармер готовится принять германского канцлера Фридриха Мерца в рамках комплексного визита в Лондон в четверг. "Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия... Дальность действия новой системы составит более 2 тысяч километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале офиса Стармера. Подчеркивается, что план станет частью двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Великобританией и Германией - в нем также будут затронуты вопросы нелегальной миграции, инфраструктуры и торговли. Что касается вопросов обороны, лидеры, согласно заявлению, представят новое соглашение, направленное на стимулирование экспорта британской оборонной продукции мирового класса, в том числе бронемашин Boxer и самолетов Typhoon, а также планируют организовать экспортные кампании для совместно произведенной техники. Также отмечается, что в рамках развития экономических связей германская компания-производитель БПЛА Stark откроет свой первый завод за пределами Германии - в городе Суиндон на юго-западе Англии.
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в мире, германия, лондон, фридрих мерц, кир стармер, великобритания
В мире, Германия, Лондон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Великобритания
Великобритания и Германия разработают ракеты большой дальности

Офис Стармера: дальность новых ракет Великобритании и Германии превысит 2 тыс км

© Фото : U.S. Space Force / Kadielle ShawПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : U.S. Space Force / Kadielle Shaw
Пуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания и Германия в рамках совместного проекта разработают ракеты с дальностью действия более 2 тысяч километров, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Стармер готовится принять германского канцлера Фридриха Мерца в рамках комплексного визита в Лондон в четверг.
"Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия... Дальность действия новой системы составит более 2 тысяч километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале офиса Стармера.
Подчеркивается, что план станет частью двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Великобританией и Германией - в нем также будут затронуты вопросы нелегальной миграции, инфраструктуры и торговли.
Что касается вопросов обороны, лидеры, согласно заявлению, представят новое соглашение, направленное на стимулирование экспорта британской оборонной продукции мирового класса, в том числе бронемашин Boxer и самолетов Typhoon, а также планируют организовать экспортные кампании для совместно произведенной техники.
Также отмечается, что в рамках развития экономических связей германская компания-производитель БПЛА Stark откроет свой первый завод за пределами Германии - в городе Суиндон на юго-западе Англии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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В миреГерманияЛондонФридрих МерцКир СтармерВеликобритания
 
 
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