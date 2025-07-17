Великобритания и Германия разработают ракеты большой дальности
Офис Стармера: дальность новых ракет Великобритании и Германии превысит 2 тыс км
Пуск ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания и Германия в рамках совместного проекта разработают ракеты с дальностью действия более 2 тысяч километров, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Стармер готовится принять германского канцлера Фридриха Мерца в рамках комплексного визита в Лондон в четверг.
"Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия... Дальность действия новой системы составит более 2 тысяч километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале офиса Стармера.
Подчеркивается, что план станет частью двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Великобританией и Германией - в нем также будут затронуты вопросы нелегальной миграции, инфраструктуры и торговли.
Что касается вопросов обороны, лидеры, согласно заявлению, представят новое соглашение, направленное на стимулирование экспорта британской оборонной продукции мирового класса, в том числе бронемашин Boxer и самолетов Typhoon, а также планируют организовать экспортные кампании для совместно произведенной техники.
Также отмечается, что в рамках развития экономических связей германская компания-производитель БПЛА Stark откроет свой первый завод за пределами Германии - в городе Суиндон на юго-западе Англии.
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