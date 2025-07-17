https://ria.ru/20250717/raketa-2029599550.html

Компания BAE Systems испытала новую ракету с лазерным наведением

Компания BAE Systems испытала новую ракету с лазерным наведением - РИА Новости, 17.07.2025

Компания BAE Systems испытала новую ракету с лазерным наведением

Британская компания BAE Systems сообщила об испытаниях ракеты с лазерным наведением, запускаемой с беспилотника, которая может поражать как воздушные, так и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:33:00+03:00

2025-07-17T03:33:00+03:00

2025-07-17T03:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Британская компания BAE Systems сообщила об испытаниях ракеты с лазерным наведением, запускаемой с беспилотника, которая может поражать как воздушные, так и наземные цели, передает агентство Блумберг. "Компания BAE Systems заявила, что беспилотник сбил другой беспилотник с помощью ракеты с лазерным наведением, что британская оборонная компания назвала "важным шагом вперед" в стремлении к недорогой противовоздушной обороне", - пишет агентство. Речь идет о беспилотнике Malloy T-150, который использовал 70-миллиметровую ракету, оснащенную так называемой усовершенствованной системой высокоточного оружия (APKWS). В компании заявили, что испытания, прошедшие на испытательном полигоне армии США в штате Юта, ознаменовали собой первый случай, когда беспилотник использовал APKWS для уничтожения воздушной цели, и что он также был протестирован против наземных целей. Блумберг подчеркивает, что компания отказалась сообщить, сколько стоят подобные ракеты, хотя представитель указал на ранее опубликованные цифры от 15 до 25 тысяч долларов за выстрел.

https://ria.ru/20250714/raketa-2027915497.html

https://ria.ru/20250417/britanija-2011722753.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, юта, bae systems