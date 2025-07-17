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СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны - РИА Новости, 17.07.2025
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11:00 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/rada-2029639394.html
СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны
СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны - РИА Новости, 17.07.2025
СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны
Представление о назначении бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны страны подано в Верховную Раду, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:00:00+03:00
2025-07-17T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представление о назначении бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны страны подано в Верховную Раду, сообщает украинский телеканал "Прямой". "Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщил, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
СМИ: в Раду подали представление о назначении Шмыгаля министром обороны

В Раду подали представление о назначении экс-премьера Шмыгаля министром обороны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Экс-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представление о назначении бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны страны подано в Верховную Раду, сообщает украинский телеканал "Прямой".
"Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в среду сообщил, что парламент проголосовал за отставку Шмыгаля с поста премьера, а также за роспуск правительства. Позднее Владимир Зеленский сообщил, что подписал и подал в Раду документы о назначении Шмыгаля министром обороны.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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В миреУкраинаРоссияДенис ШмыгальАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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