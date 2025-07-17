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ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 17.07.2025 (обновлено: 08:46 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/pvo-2029618776.html
ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника
ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.07.2025
ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника
Российская противовоздушная оборона за утро уничтожила четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:42:00+03:00
2025-07-17T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за утро уничтожила четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг."Утром семнадцатого июля текущего года в период с 7.00 мск до 7.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Тульской области и по одному БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
тульская область
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область
ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника

ПВО утром сбила четыре БПЛА над Тульской, Калужской и Брянской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за утро уничтожила четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Утром семнадцатого июля текущего года в период с 7.00 мск до 7.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Тульской области и по одному БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Тульская область
 
 
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