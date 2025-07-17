https://ria.ru/20250717/pvo-2029618776.html
ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника
ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.07.2025
ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника
Российская противовоздушная оборона за утро уничтожила четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:42:00+03:00
2025-07-17T08:42:00+03:00
2025-07-17T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за утро уничтожила четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг."Утром семнадцатого июля текущего года в период с 7.00 мск до 7.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Тульской области и по одному БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область
ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника
ПВО утром сбила четыре БПЛА над Тульской, Калужской и Брянской областями