https://ria.ru/20250717/pvo-2029618776.html

ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника

ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.07.2025

ПВО утром сбила четыре украинских беспилотника

Российская противовоздушная оборона за утро уничтожила четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:42:00+03:00

2025-07-17T08:42:00+03:00

2025-07-17T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

тульская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона за утро уничтожила четыре украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг."Утром семнадцатого июля текущего года в период с 7.00 мск до 7.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Тульской области и по одному БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

тульская область

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Варвара Скокшина

брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область