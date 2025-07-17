https://ria.ru/20250717/pvo-2029612466.html
В Смоленской области за ночь сбили 14 украинских дронов
В Смоленской области за ночь сбили 14 украинских дронов - РИА Новости, 17.07.2025
В Смоленской области за ночь сбили 14 украинских дронов
Ночью и утром в Смоленской области ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены 14 украинских дронов, при падении обломков пострадал один человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:12:00+03:00
2025-07-17T07:12:00+03:00
2025-07-17T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
безопасность
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ночью и утром в Смоленской области ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены 14 украинских дронов, при падении обломков пострадал один человек, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ министерства обороны России были сбиты и подавлены 14 украинских дронов. В результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что в настоящее время на месте происшествия властями муниципального округа и экстренными службами ведётся работа по устранению последствий атаки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, безопасность, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Безопасность, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области за ночь сбили 14 украинских дронов
Анохин: в Смоленской области за ночь сбили 14 дронов ВСУ, пострадал человек