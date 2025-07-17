https://ria.ru/20250717/pvo-2029612466.html

В Смоленской области за ночь сбили 14 украинских дронов

В Смоленской области за ночь сбили 14 украинских дронов - РИА Новости, 17.07.2025

В Смоленской области за ночь сбили 14 украинских дронов

Ночью и утром в Смоленской области ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены 14 украинских дронов, при падении обломков пострадал один человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:12:00+03:00

2025-07-17T07:12:00+03:00

2025-07-17T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

безопасность

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ночью и утром в Смоленской области ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены 14 украинских дронов, при падении обломков пострадал один человек, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ министерства обороны России были сбиты и подавлены 14 украинских дронов. В результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что в настоящее время на месте происшествия властями муниципального округа и экстренными службами ведётся работа по устранению последствий атаки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленская область, безопасность, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)